Mineduc recomienda a alumnos estudio de 45 minutos en la mañana, 45 de tarde y agregar tiempo para arte y actividad física en casa

La pandemia del coronavirus ha impactado fuertemente en cómo se está desarrollando la sociedad hoy en día y uno de sus fuertes impactos lo vive la educación, donde la carga académica se ha ido a los hogares.

Al respecto habló con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura la Seremi de Educación Metropolitana, Bárbara Soto, abordando los reclamos de apoderados “porque los niños están abrumados o complicados con tanta tarea en la casa”.

“Nos llegan las quejas al Mineduc. Es un tema que nos tiene preocupados porque en el último tiempo se nos ha olvidado que los niños no solo tienen la carga emocional del covid sino que también una carga que vienen arrastrando todos en Chile desde octubre”, comenzó diciendo.

“El estallido social más esta pandemia que nos genera una cuarentena obligada, un encierro en que los niños no pueden ver a sus amigos, no entienden bien qué pasa, ha generado un estrés en ellos, por lo tanto este teleestudio al que no estaban acostumbrados ha provocado que el estrés se multiplique y para los papás también, que están con teletrabajo y no tienen el tiempo de estar encima de los niños haciendo las tareas”, dijo.

Por lo mismo, el Ministerio de Educación ha enviado planes a los colegios para que se adapten a esta nueva realidad. “Es súper difícil, yo creo que estamos todos un poco con las emociones a flor de piel, con mucha incertidumbre, estrés, además con el aislamiento que cuando estas cosas se combinan en los niños es muy peligroso. Y si es por mucho tiempo puede hacerse crónico y eso es muy peligroso. Que haya para nuestros niños una sensación de ansiedad y estrés crónica”, lamentó.

Los reclamos dicen que los trabajos que se están haciendo en casa son demasiado densos e intensos…

– Efectivamente nos ha llegado muestras de colegios que no desde la maldad, sino que desde la sorpresa que no estábamos todo preparados para que esto pasara. Han enviado mucha tarea, nos llaman los apoderados, que “estuve con mi hijo hasta las 3 de la mañana haciendo una tarea”, que “mi hijo las 1 de la tarde no entregó un trabajo y le van a poner un 1” y en el fondo nosotros hicimos unas orientaciones en el Ministerio en que le recomendamos a los apoderados que están en la casa con los niños y niñas cierta estructura. Lo niños necesitan estructura. En el colegio tienen clases, recreo, almuerzo. Pero no creer que la casa es el colegio. No podemos tener a los niños todo el día estudiando. Nosotros recomendamos 45 minutos en la mañana, 45 minutos en la tarde. En las orientaciones que mandamos a los colegios les recomendamos no poner calificaciones, sino que hacer evaluaciones formativas. Estar poniendo notas no es lo que a nosotros nos parece lo más adecuado pedagógicamente, aunque respetamos la autonomía de los colegios.

¿Solo una hora de clases en la mañana y otra en la tarde?

– Eso de teletrabajo. Esto se suma a lecturas, estar con los papás dibujando, arte, actividad física. El aprendizaje no es solo Lenguaje, Matemática, Historia. El arte y la actividad física dentro de la casa también es aprendizaje. Lo recomendamos es nuestra página aprendoenlinea.cl y aquel que no tenga computador les estamos haciendo llegar material. Entonces, generar una estructura, que a las 8 de la mañana desayunemos, de 9 a 10 estudiamos, después ver televisión, usar el computador para socializar… Los niños no están viendo a sus amigos y si tienen la posibilidad de generar este “patio” de la escuela en Internet o las redes sociales, está bien. La carga emocional de estar aislados es muchísima.