Al borde de las lágrimas: Don Francisco dio inicio a una inédita edición de la Teletón desde su hogar

La Teletón 2020 comenzó muy diferente al tradicional evento que los televidentes están acostumbrados. Cabe recordar que ya no serán “27 horas de amor” de forma ininterrumpidas, ni tampoco habrán show artísticos desde el Teatro Teletón. Sin embargo, la esencia de solidaridad seguirá siendo la misma este 3 y 4 de abril.

En esta edición, la cruzada solidaria comenzó con Mario Kreutzberger transmitiendo desde su hogar, a raíz de las medidas preventivas que se están llevando a cabo para enfrentar la pandemia de Covid-19.

El conductor de televisión se mostró sumamente emocionado, aludiendo a la actual emergencia que se vive por el coronavirus.

“Nunca me imaginé que tenía que dirigirme a ustedes desde mi casa, hace muchos días desde que no me ponía un traje, me lo puse porque es simbólico“, comenzó expresando.

“Me lo puse el 2010 para el terremoto cuando hicimos el ‘Chile ayuda a Chile’, cuando murieron 525 compatriotas y hubo 23 desparecidos, cuando la mitad del país de se cayó, un Presidente llegaba, una Presidenta de iba, esa noche nos unimos todos, juntamos mucho dinero para hacer unas escuelas, pero no era lo importante, lo más importante era que nos juntáramos para levantar el espíritu de Chile”, continuó expresando.

A esto añadió que “hoy día por eso cuando hacemos este programa queremos decir que nuestra primera meta es tu salud, mi salud, la salud de nuestra familia y la salud de todos los que viven aquí en Chile”.

“Nuestra segunda meta es acompañarte solidariamente y nuestra tercera meta es cumplir con la ilusión de aquellos niños que nosotros invitamos y y convocamos durante 40 años, 130 mil niños, para llegar a atender al 98 por ciento de los niños… niños muy vulnerables, que no los podemos abandonar”, fue parte de su emocionante discurso.

Según detalló el animador, 5.700 de los niños que forman parte de la Teletón están postrados, 7.700 tienen problemas respiratorios severos, 6.000 de ellos necesitan de alguien los ayude para movilizarse y el 50 por ciento de las familias son monoparentales.