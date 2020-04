Enrique Paris: “Ciertos grupos están todavía con la mentalidad de la protesta, utilizando el coronavirus para paralizar el país”

Pilar Molina en su entrevista en “La Mirada Líbero” de Agricultura conversó con el doctor Enrique Paris, expresidente del Colegio Médico y miembro de la mesa social Covid-19, sobre la evolución de la pandemia de coronavirus.

Paris comentó que “es inevitable que siga aumentando la cantidad de contagiados y fallecidos. Hasta el momento, Chile tiene la tasa de letalidad más baja de Latinoamérica. En parte, esto tiene relación con la salud de la población y estrategia de Chile”.

Además, agregó que “pienso que la cuarentena debe ser progresiva, tal como lo ha dicho la OMS, porque esta hace que gente más humilde no tenga cómo vivir. A diputados y senadores les importa un comino, pero las familias, ¿de qué van a vivir? Hay cantidad de alcaldes, diputados y comentaristas todo el día en matinales que no tienen idea”.

Paris también añadió que “ciertos grupos están todavía con la mentalidad de la protesta, utilizando el coronavirus para paralizar el país, y eso no lo podemos permitir. Las cosas deben hacerse técnicamente, con colaboración. En crisis y gran alerta mundial y sanitaria tiene que haber una sola voz, y en esa línea pedimos que se respete la autoridad sanitaria y no que se esté llamando al ministro como asesino de delantal blanco. Eso no contribuye”.

Respecto al avance de la emergencia en Chile, Paris destacó que “los virus colisionan entre ellos, generalmente, porque se disputan al humano. Habría que ver si entrada de otro virus potente como influenza hace disminuir o desplazar al coronavirus, eso es una teoría y que se ve todos los años”.

Finalmente, declaró que “apelo a la razón, no a la fuerza, que la gente entienda por razón y convencimiento que tiene que hacer aislamiento social. Lamentablemente, en Temuco la diseminación del virus ha sido por errores de ese aspecto”.

Escucha la entrevista completa: