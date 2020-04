Instituto de Salud Pública entrega listado de tests rápidos más eficientes para detectar virus COVID-19

El Instituto de Salud Pública dio a conocer este sábado un listado de 12 kits de test rápido que sirven para detectar la presencia del virus covid-19. Lo anterior, luego que durante la semana el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hiciera un llamado a municipios y clínicas a no adquirir elementos que no hayan sido autorizados por el ISP ya que hay muchos “que no cuentan con certificación ni son fiables”.

De acuerdo al organismo, estos test tienen validez dado que “están reportados de manera oficial en las páginas de las autoridades reguladoras de alta vigilancia sanitaria en dispositivos médicos del mundo”.

Así, el ISP detalló que entre las instituciones que certificaron estos exámenes se encuentran la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos; Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) de Japón; Therapeutic Goods Administration (TGA) de Australia; Health Sciences Authority (HSA) de Singapur, Departamento de Salud de Canadá, Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) de Corea del Sur y autoridades de la Comunidad Europea.

Seis de estos tests son fabricados en Brasil, cinco en Estados Unidos y uno en China. Sin embargo, algunos de ellos también son comercializados en la Unión Europea, Australia y Singapur. Asimismo, al menos seis de los test tienen la capacidad de arrojar resultados en diez minutos. El resto fluctúa sus tiempos entre 15 y 20 minutos.

“Cabe señalar que la aprobación otorgada por las autoridades reguladoras corresponde a una autorización de uso de emergencia de estos test”, aclara el ISP. Sin embargo, subraya que “actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la implementación del protocolo de detección molecular para 2019-nCoV. RT-PCR en tiempo real y señala una serie de limitaciones del uso de test de detección de anticuerpos IgM e IgG, por lo que no son considerados como un test apropiado para la confirmación o diagnóstico de casos de SARS-CoV-2. La detección de anticuerpos IgM e IgG pueden apoyar en investigaciones epidemiológicas, estudios de brotes o estudios de seroprevalencia”.

Estados Unidos

OnSite COVID-19 IgC/IgM Rapid Test = 15 minutos

DPP COVID-19 IgM / IgG System = 15 minutos

LUMIRATEK COVID-19 (IgC/IgM) = 10 minutos

Cellex qSARS-CoV-2 igG/IgM Cassete Rapid Test Kit = 15-20 minutos

Brasil

Smart Test COVID-19 = 10 minutos

CORONAVIRUS IgG/IgM (COVID-19) = 15 minutos

China

VivaDiag COVID-19 IgM/IgG Rapid Test = 15 minutos

Además, desde el organismo informaron que “la autorización de estos test es para uso de emergencia”.