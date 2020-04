Arzobispo de Santiago preside misa de Domingo de Ramos en vivo a través de redes sociales por COVID-19

En una celebración realizada sin la asistencia de fieles, durante la mañana de hoy, el Arzobispo de Santiago Celestino Aós Braco junto al Obispo Auxiliar, Monseñor Alberto Lorenzelli, presidió la misa de Domingo de Ramos, transmitida en vivo por el Facebook y YouTube del Arzobispado de Santiago, y de igual forma, a través de los servicios de streaming online de EMOL, Canal 13 y Radio María, con una audiencia de aproximadamente 200.000 personas conectadas.

La ceremonia se realizó desde la capilla ubicada dentro de la residencia del Obispo, en Ñuñoa, iniciando a las 12:00 hrs. Durante la misma, Monseñor Aós exhortó a la unidad durante esta Semana Santa, especialmente por no poder realizar las celebraciones en comunidad, expresando que a pesar de no poder estar juntos en los templos este año, se siente “unido a tantos cristianos que en el mundo entero son perseguidos por su fé. Me siento unido a tantos médicos y personal sanitario, a tantos que están viajando y que cuidan el orden público y la seguridad, a los privados de libertad, ellos no pueden juntarse en un templo o capilla”.

Asimismo, el Obispo Aós exhortó a seguir las celebraciones de Semana Santa desde nuestras casas, “podemos mirar la tv o escuchar la radios, pero lo importante es que miremos nuestra familia, nuestro propio corazón” y a su vez, señaló que esta es una Semana Santa de reflexión, y encuentro espiritual para todos, “estos días ayudémonos a saborear los gozos sencillos, de una comida, una palabra, una mirada, una sonrisa, esa persona es un regalo para nosotros”.

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, monseñor Aós señaló la importancia de la fraternidad y cuidarnos unos a otros durante la pandemia. “Está la tentación de no obedecer a las indicaciones que se nos dan y llevar el contagio a otros. Está la tentación de encerrarnos a nosotros mismos, buscando salvarnos solos. Nadie se salvará solo, todos debemos colaborar para salvarnos de esta pandemia, pero necesitamos un salvador. Jesús es el salvador, él es el que quita los pecados del mundo”.

Al momento de finalizar la liturgia, el Obispo invitó a la oración, meditación y reflexión para vivir la Semana Santa desde los hogares, “Dios no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos”.