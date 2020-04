General Rozas y el caso de Gustavo Gatica: “Me entero por la prensa, los detalles específicos no los conozco”

El 8 de noviembre, en el marco de las manifestaciones por la crisis política-social en la Plaza Baquedano, Gustavo Gatica recibió dos perdigones que lo dejaron ciego a los días posteriores. A la fecha, aún no hay culpables del hecho pese a que el ministro Gonzalo Blumel y el general director de Carabineros, Mario Rozas, reconocieran que los autores de los disparos estaban identificados.

Ha pasado casi cinco meses del suceso y este domingo La Tercera accedió a las 12 hojas que contiene la declaración que el jefe uniformado dio el 25 de noviembre. “Me entero por la prensa, no sé si en un programa de televisión o alguien me pregunta sobre esto, pero los detalles específicos yo no los conozco“, sostuvo a los fiscales.

Rozas, además, declinó en dar detalles sobre la identificación de los funcionarios de Fuerzas Especiales que le dispararon a Gustavo Gatica. “Quiero explicar que cuando yo en prensa indiqué que se sabía quiénes eran los funcionarios me refería que sabiendo día y lugar, es posible cruzar la información y determinar qué funcionarios estuvieron en el lugar”, dijo.