Presidente Piñera: “Máximo de personas hospitalizadas va a ocurrir hacia fines de mayo”

A un mes de conocido el primer caso de coronavirus, el Presidente Sebastián Piñera recibió en La Moneda a Portavoz Noticias, de la Asociación Regional de Canales de Televisión, para referirse en profundidad a la situación sanitaria, económica y de las cárceles en Chile, entre otras materias.

En entrevista exclusiva con la Asociación Regional de Canales de Televisión (ARCATEL), el Presidente Sebastián Piñera sostuvo que la crisis del coronavirus podría extenderse hasta mayo, criticó a los alcaldes que no han colaborado como debieran y afirmó que está dispuesto a indultar a los enfermos terminales que hayan cometido delitos de derechos humanos o de cualquier tipo, que están en Punta Peuco o en otra cárcel del país, para que tengan una muerte digna.

“Estamos enfrentando un momento muy crítico, pienso que el máximo de enfermos se va a registrar hacia fines de abril, pero el máximo de personas hospitalizadas va a ocurrir hacia fines de mayo, porque hay un desfase de un mes entre un peak y otro”, dijo el Primer Mandatario.

Indicó que el Gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para asegurar a todos los chilenos y chilenas de Arica a Magallanes que si necesitan un ventilador mecánico lo van a tener. Precisó que “nosotros nos preparamos desde el primer día para un momento en el que pudiéramos tener como máximo 100 mil enfermos y eso significa que se requieren 16 mil camas de hospital, 8 mil camas de tratamiento crítico, 4 mil ventiladores mecánicos y afortunadamente la evolución de esas cifras ha estado por debajo de ese máximo”.

Con respecto a las personas que han abusado de los permisos, incluso arrendando perros para sacarlos a pasear y no están respetando la cuarentena, Piñera aseguró que la mano “se está endureciendo fuertemente” y adelantó que “las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Carabineros van a controlar la cuarentena y el que no la cumpla se va a tener que ir a una hostal sanitaria donde va a estar retenido, porque la cuarentena no es una opción, es una obligación que tenemos los unos con los otros”.

El Presidente también se refirió a las polémicas que se han generado con algunos ediles del país, señalando que “algunos alcaldes creo que no han colaborado como debieran. Le doy un solo ejemplo, si cada alcalde toma sus decisiones solo, sin pensar en el conjunto, vamos a tener un mal resultado. Si un alcalde cierra el mall o el supermercado de su comuna, ¿qué va a pasar con la gente de esa comuna?, se va a ir a la comuna de al lado, va a tomar transporte público, va a haber aglomeraciones, más posibilidades de contagio, entonces las decisiones hay que tomarlas mirando un cuadro general y no que cada alcalde crea que puede hacer lo que quiera en su comuna”, dijo.

Con respecto a la situación económica, específicamente al empleo, señaló que “uno siempre se prepara para lo peor y reza por lo mejor y lo peor es que tengamos desempleo de dos dígitos. Estamos trabajando intensamente para que el desempleo sea lo menor posible”.