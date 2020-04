Subtel: Más de 2 mil usuarios solicitaron el ""Plan Solidario de Conectividad"

Según la Subsecretaria de Comunicaciones, en los dos primeros días de vigencia depuesta en marcha el “Plan Solidario de Conectividad”, han llegado a las compañías pertenecientes a ATELMO un total de 2.455 solicitudes para acceder a dicho plan, de las cuales 794 son para Internet fija, mientras que 1.661 son para servicio móvil.

“El espíritu del Plan Solidario de Conectividad es ayudar a los usuarios que por motivos de fuerza mayor no tienen los recursos para seguir pagando sus servicios contratados”, señaló la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, quien agregó que “es en los momentos más duros tal como el que ocurre hoy producto de la contingencia por coronavirus, a raíz del cual necesitamos que la gente se quede en casa, donde el sector de las telecomunicaciones tiene que ponerse a disposición de quienes más lo necesitan, manteniendo su conectividad con los seres queridos, con el trabajo y con la educación, entre otros. Solo el trabajo unido, coordinado y en favor de los usuarios, nos permitirá superar este amargo momento”.

En tanto, el presidente ejecutivo de ATELMO, Alfie Ulloa, sostuvo que “queremos que nuestros usuarios más vulnerables en materia económica se sientan respaldados en medio de esta crisis por el coronavirus porque sabemos que para muchos hogares ha significado un golpe durísimo. Es importante que quienes necesiten este plan y tengan las características necesarias para solicitarlo, nos lo hagan saber y puedan acceder a él”. Añadió que “el Plan Solidario de Conectividad se suma al acceso que las mismas empresas que componen ATELMO dieron gratuitamente a la página del Ministerio de Educación y que ha permitido que durante esta semana, 1.100.000 alumnos en promedio por día puedan ingresar a ver contenidos educativos”.

El “Plan Solidario de Conectividad” es una medida gratuita, que busca que los usuarios no pierdan conectividad durante la contingencia producto del coronavirus, puesto que en medio de medidas como la cuarentena o el aislamiento social voluntario, es relevante mantener el contacto con los seres queridos, el trabajo, la educación y la información.

En esta línea, pueden acceder a este beneficio los usuarios activos que no puedan pagar su plan actual y figuren en el 40% con menores ingresos, según el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social. De esta manera, si cumplen dichos requisitos deben contactar a su compañía de telecomunicaciones, dar de baja su plan actual y, luego pedir que se active el ”Plan Solidario de Conectividad”. En este proceso, las empresas por su lado validarán si el solicitante es aplicable para ser beneficiario del plan.

No obstante, el ”Plan Solidario de Conectividad” tiene una ventana de activación de 60 días corridos a contar del 1 de abril (por ejemplo, se puede pedir el 15 de mayo) y, luego una vigencia de 60 días corridos desde el momento que este se le activa al usuario.

En el caso de los clientes móviles, estos tendrán acceso a 50 SMS, 300 minutos y datos con velocidad 256 kilobits por segundo, además de acceso gratuito a ciertas redes sociales (no todas la compañías cubren las mismas redes), y acceso a los sitios https://www.gob.cl/coronavirus/ y https://aprendoenlinea.mineduc.cl). Por otro lado, los usuarios móviles prepago que estén activos durante los últimos 30 días también podrán solicitar dicho plan, el cual les permitirá acceder a ciertas redes sociales (no todas la compañías cubren las mismas redes), y acceso a los sitios https://www.gob.cl/coronavirus/ y https://aprendoenlinea.mineduc.cl (aquellos que no tengan un chip operativo podrán habilitarlo con una recarga mínima que cada compañía tiene estipulada).