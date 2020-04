Alcalde de Chillán respecto a alto número de contagiados de coronavirus: “Aquí ha faltado madurez”

En un nuevo episodio de “El Rompecabezas Cobertura Especial Covid-19” se trataron diversos temas de la pandemia que afecta al país.

En este contexto se estableció un contacto con Sergio Zarzar, Alcalde de Chillán, una de las comunas que tiene más casos de coronavirus.

“Yo diría que esto viene arrastrándose de la irresponsabilidad de algunas personas que no toman consciencia de lo complejo que es esta pandemia y también el virus que nos ataca el virus de manera silenciosa e invisible (…) Hay que tomar las medidas correspondientes y eso estamos haciendo”, partió señalando el jefe comunal, respecto a los más de 300 casos de coronavirus que hay en la comuna.

En la misma línea señaló la medida que tomó las autoridades respecto a disminuir la cantidad de permisos. “Había gente que uno veía todos los días en la calle“, sostuvo Zarzar.

Finalmente aseguró que al menos un 85% está acatando las medidas que han impuesto las autoridades, no obstante, “el otro 15% está siendo absolutamente irresponsable (…) Esta ha sido una cadena de solicitud para la gente tome consciencia y tome en serio esto. Por eso me preocupa y Chillán no ha sido exento de esta situación“.

“Por eso yo pienso que aquí ha faltado madurez, madurez de tomar en serio esta situación“, cerró el alcalde narrando que hay 5 personas que han fallecido en su comuna y muchas se encuentran en estado de gravedad.

Aquí puedes escuchar el fragmento: