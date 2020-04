Anuncian implementación de nuevas medidas para cordón sanitario en Chiloé

El apego irrestricto al cordón sanitario de Chiloé informó la seremi de Salud, Scarlett Moltt, luego de anunciar una nueva resolución sanitaria que entrará en vigencia a partir de las 22.00 horas de este martes y que indica nuevas condiciones sanitarias para las personas residentes de la provincia de Chiloé y requieran retornar a sus domicilios habituales a través del cordón sanitario dispuesto para enfrentar el brote de Covid-19.

De acuerdo a lo informado por la autoridad de salud regional, se exigirán nuevas condiciones sanitarias para toda persona que resida en alguna de las comunas que conforman la provincia de Chiloé y requieran retomar a su domicilio, enmarcadas en razones humanitarias.

“Nosotros no estamos haciendo una flexibilización de la barrera sino que estamos haciendo más exigencias para aquellas personas residentes que deban retornar a la provincia de Chiloé lo hagan con la debida seguridad tanto para ellos como para la comunidad de la Isla”, expresó Scarlett Molt.

La resolución exenta 9289/2020 detalla entre otras cosas que la persona que acredite su residencia y pretenda ingresar a través del cordón a alguna de las comunas de la provincia de Chiloé, deberá poseer un permiso temporal o salvo conducto otorgado por la Seremi de Salud.

El interesado deberá presentar solicitud en que exprese los motivos por los cuales debe ingresar a través del cordón a alguna de las comunas de la provincia de Chiloé, acompañando los documentos que lo acrediten, motivos que deben estar enmarcados en razones humanitarias, los que serán debidamente evaluados por la Seremi de Salud de Los Lagos.

La resolución detalla además que “la persona que finalmente cruce el cordón sanitario, deberá someterse igualmente a los controles de salud que realice la aduana o el punto de control sanitario respectivo, a fin de acreditar que no posee los síntomas atribuibles a la enfermedad COVID-19, a través de control de temperatura no superior a 37,8 ºC, tos y /o dificultad respiratoria. En caso de que una persona evidencie alguno de estos síntomas, esta no podrá cruzar hacia la isla y deberá ser conducido al establecimiento de salud más cercano”.

La resolución consigna también que, “el residente que logre cruzar el cordón hacia alguna de las comunas que conforman la Provincia de Chiloé, deberá tener el mínimo de contacto posible con habitantes y residentes dentro del cordón sanitario, evitando todo contacto estrecho con estos y como medida precautoria, deberá guardar aislamiento por 14 días en su domicilio o en el lugar que informe a la autoridad sanitaria, lo que será fiscalizado y controlado por personal de alguna de las instituciones de orden y seguridad como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fuerzas Armadas y/o por funcionarios de la Seremi de Salud de Los Lagos”.

