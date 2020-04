Intendente Guevara revela que hay denuncias de personas utilizando helicópteros para burlar cuarentena

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, reveló que hay denuncias sobre personas que estarían usando helicópteros privados para romper la cuarentena y burlar los controles terrestres.

En entrevista con 24 horas, la autoridad regional confirmó que “tenemos denuncias de gente que en helicóptero o aeronaves propias o privadas habrían estado saliendo de la Región Metropolitana a su segunda vivienda”.

Aquellos pilotos, dijo, “van a tener que dar una muy buena explicación para justificar por qué salieron”.

Esto se produce previo a Semana Santa, donde el Gobierno dispuso “que no se puede habitar una vivienda que no es la oficial. No se puede alojar en otra vivienda, no importa si es una carpa, un hotel o la casa del tío”.

Además, se han dispuesto de cordones sanitarios en Santiago, Temuco, Concepción y Padre Las Casas, que regirán desde jueves 9 de abril a las 18:00 horas hasta el domingo 12, a las 22:00 horas, y que solo se podrán traspasar si es que se tiene un salvoconducto.