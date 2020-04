Diputado Coloma exige revoquen licencias de pilotos que burlaron controles sanitarios

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) decidió oficiar a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para que se agilicen los procesos administrativos con el fin de sancionar a quienes burlaron la restricción de cuarentena y viajaron con destino a Zapallar y Cachagua en aeronaves institucionales.

“He pedido especialmente una investigación profunda respecto de las personas que viajaron desde Vitacura en helicóptero para eludir controles sanitarios, y he solicitado además, que de comprobarse esta medida se pueda ejercer el máximo rigor del reglamento que contempla la DGAC, o sea, la suspensión de la licencia para conducir este tipo de aeronaves”, afirmó el parlamentario.

Respecto de la utilización de estos helicópteros en período de cuarentena, el parlamentario sostuvo que, “es una vergüenza que personas utilicen estas aeronaves con el fin de eludir controles policiales y barreras sanitarias y con esto poder viajar a cualquier lugar donde existen segundas residencias”.

“Situaciones como ésta, sobre todo en períodos de estado de excepción constitucional y de pandemia declarada por la OMS no pueden ser toleradas. Es por eso, que me he contactado telefónicamente con el director de la DGAC y le he pedido agilizar lo mas posible la investigación, y al mismo tiempo aplicar el máximo rigor del reglamento en caso de comprobarse estos hechos, las más altas multas y la revocación de la licencia para pilotar helicópteros”, concluyó.