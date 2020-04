Diputados UDI cuestionan actuar de Izkia Siches en la mesa social COVID-19

Los diputados de la UDI, Sergio Gahona (integrante de la Comisión de Salud) y Juan Manuel Fuenzalida, ante las constantes críticas de Izkia Siches al Gobierno en el manejo de la pandemia, aseguraron que “no se entiende si en la mesa social COVID-19 está como militante del PC o como presidenta del Colegio Médico”.

Para los parlamentarios gremialistas resulta “impresentable” que como miembro de esta instancia técnica – científica sea la única hable de “oscurantismo” en la entrega de información.

“Le pedimos alguna vez a la doctora que tenga una actitud más profesional y republicana en estos momentos y no se ponga la “capucha del PC” y torpedee las políticas públicas que según todos los expertos están dando resultados”, argumentaron.

Y es que a juicio de los diputados Sergio Gahona y Juan Manuel Fuenzalida, “Siches no está comportándose a la altura de las circunstancias, por lo que creemos sinceramente que sería mejor que se retirara de esa instancia para que sus críticas las haga desde la sede del PC y no ocupando un puesto en una comisión donde todos sus integrantes quieren aportar sus conocimientos científicos y no políticos partidistas como lo está haciendo la presidenta del Colegio Médico”.