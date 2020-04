Intendente de O’Higgins renuncia y formará parte del gabinete de Interior

El intendente de la Región de O’Higgins, Juan Manuel Masferrer, presentó este viernes su renuncia al cargo que ocupaba desde el 11 de marzo de 2018. La autoridad pasará a formar parte del gabinete del Ministerio del Interior.

“Para nadie es un misterio que mi decisión antes de octubre pasado era la ser candidato a gobernador regional, pero como comuniqué en su minuto y ante el nuevo Chile que surgió en ese mes, decliné de esa opción para dedicarme de lleno a trabajar por la región y las personas”, explicó.

En este sentido, agregó que “en esta oportunidad, y con la misma transparencia que nos ha caracterizado, los hemos citado para informar que su excelencia el señor Presidente de la República, Sebastián Piñera, me ha solicitado que asuma una importante función en el gabinete del Ministro del Interior”.

De acuerdo a lo que manifestó, se trata de “coordinar y colaborar en materias regionales a nivel nacional con los intendentes, y comunales con los alcaldes de todo el país, a modo de ir articulando decisiones nacionales”.

“Esto significa que junto con aceptar esta invitación que se me hace de asumir el nuevo rol en el Ministerio del Interior, he presentado mi renuncia como intendente de la Región de O’Higgins, la cual se hará efectiva el 20 de este mes, no sin antes coordinar el correcto traspaso a la persona que asumirá las funciones de intendente regional”, agregó.

En tanto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, detalló desde La Moneda que la nueva intendenta será la actual alcaldesa de la comuna de Chépica, Rebeca Cofré, quien “es una destacada servidora pública y se va a sumar a encabezar el gobierno regional de O’Higgins”.

Respecto del rol de Masferrer, informó que “se va a incorporar a funciones fundamentalmente asociadas al fortalecimiento del municipio y regiones, en tareas que son esenciales para el proceso de descentralización y modernización tanto en los gobiernos regionales como municipales, a partir de los cambios a nuestra legislación de los últimos años”.

Agencia UNO.