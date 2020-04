Presidente Piñera por actuar del Gobierno en crisis sanitaria: “No hay ningún triunfalismo. Nos hemos preparado de forma temprana”

Este viernes, el Presidente Sebastián Piñera llegó al Grupo 10 de la Fach desde donde aseguró que están identificando a las personas que han incumplido las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el coronavirus y que “los vamos a sancionar con todo el rigor de la ley”.

En compañía de los ministros de Salud y Defensa, Jaime Mañalich y Alberto Espina, señaló que “vamos a seguir supervisando el rol que están cumpliendo nuestras fuerzas armadas para colaborar con el país”.

Por otra parte, afirmó que “si bien la inmensa mayoría de los chilenos ha colaborado (…) hay algunos que se sienten por encima de la ley y no solo ponen en riesgo su propia vida, sino que arriesgan la vida de los demás”.

“Los estamos identificando y los vamos a sancionar con todo el rigor de la ley”, aseguró.

Pero también el Mandatario fue consultado por las críticas al actuar del gobierno que hablan de un “exceso de triunfalismo”.

“Desde el 2 de enero, pocos días después de que se conoció el primer caso en China, empezamos a prepararnos con el ministro de Salud y su equipo para enfrentar esta pandemia. Le podría contar todas las cosas que hemos ido haciendo en el tiempo. Preparándonos, fortaleciendo el sistema de salud público y privado, comprando en el momento oportuno los equipamientos médicos necesarios, fortaleciendo nuestra frontera, estableciendo Estado de Catástrofe, suspendiendo las clases, por tanto no hay ningún triunfalismo en la actitud del Gobierno, pero sí quiero decir porque es verdad, que nos hemos preparado de forma muy temprana y por esa razón tampoco queremos caer en este alarmismo o proyecciones catastróficas “, respondió.

El Presidente agregó que la pandemia de COVID-19 “es la amenaza, el desafío, más grande en materia sanitaria que haya enfrentado el mundo y Chile en los últimos 100 años y tenemos que tomarla en serio”.

“El desafío y la carga de trabajo han sido inmensos (…) hemos proyectado que el momento más álgido de esta pandemia se va a producir a fines de abril, principios de mayo”, añadió. Además, manifestó que “levantar una cuarentena no significa que se acabó la amenaza del coronavirus”.

En esa línea dijo que “la crisis del coronavirus no ha terminado” y que “el momento más álgido está todavía por delante (…) no vamos a bajar los brazos, no vamos a caer en triunfalismos”.