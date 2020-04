Concejal de Antofagasta dio positivo a COVID-19: Fue a sesión el miércoles pasado

El concejal de Antofagasta, Ignacio Pozo, arrojó positivo al virus Covid-19, resultado que no conocía por presentarse asintomático por lo que asistió de forma regular al concejo municipal el miércoles pasado.

La información la dio a conocer él mismo al medio regional SoyAntofagasta.cl y comentó que está en buenas condiciones de salud. De los síntomas, solamente la pérdida del olfato.

“Cuando llegué a la casa, mi papá me dijo que dos funcionarios del establecimiento donde trabaja, estaban contagiadas con coronavirus. Lo primero que hice fue ir a la clínica a hacerme el examen, pero el personal médico no me lo quería hacer porque yo no tenía síntomas”, comentó.

Agregó que “insistí, y finalmente accedieron. Ayer en la noche me confirmaron que el examen arrojó positivo. De inmediato le informé a la alcaldesa Karen Rojo y mis colegas y todos los que estuvieron conmigo”.

El edil dijo que “siempre tomé los resguardos. Estaba con mascarilla y alcohol gel, lo único que pido es no haber contagiado a muchas personas. Psicológicamente estoy choqueado, nunca esperé que esto pasara, nunca lo imaginé”.

Pozo contó que sus padres también arrojaron positivo en el test. “Fueron notificados hoy en la mañana por la Seremia de Salud. Todos estamos con cuarentena total en el domicilio”, indicó la mañana del viernes.

La alcaldesa de la comuna nortina Karen Rojo indicó a través de sus redes sociales que “quiero llamar a la tranquilidad puesto que aplicamos los protocolos de acción entregado por la Seremi de Salud, quien indica que los contactos directo del concejal deben estar en cuarentena preventiva por 15 días, los que fueron entregado a la Seremi de salud por el propio edil, los cuales ya fueron notificados”.

“Sumado a esto, he solicitado a dichos contactos realizarse el examen para confirmar y/o descartar casos, entre ellos yo, cuyo resultado es negativo. Ampliaremos a 2 sanitizaciones por día en la Municipalidad y he instruido la suspensión de atención a público hasta el viernes 17 de abril para garantizar la salud de nuestros vecinos y funcionarios. Durante esta semana nuestras distintas direcciones atenderán a público a través de nuestro call center y vía mail, la que publicaremos en nuestras redes sociales para que sea de fácil acceso”, dijo Rojo en sus redes sociales.