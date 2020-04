Ministro Mañalich: “Las localidades en cuarentena van a aumentar en las próximas semanas”

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, comentó la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un eventual “rebrote mortal” si es que se levantan demasiado rápido las cuarentenas alrededor del mundo.

“La recomendación o alerta que levantan distintas autoridades mundiales, incluso la OMS, es muy relevante porque hay países, la primer economía del mundo por ejemplo, ha señalado que va a relajar todas las medidas de cuarentena con el fin de recuperar la economía tan pronto como mayo“, dijo.

“Esto ha producido una alerta mundial de cuidado con no superficializar esta medida. Creo que en nuestro país no tenemos este riesgo, las decisiones no son muy duras, tienen repercusiones gigantescas”, añadió.

En esa línea, Mañalich dijo que en nuestro país “vamos observar, necesariamente, que las localidades en cuarentena van a aumentar en las próximas semanas, en el próximo mes y medio, al contrario de disminuir. Y asimismo, las medidas de soltura, de aflojar un poquito de cuarentena, tienen que ser secuenciales, muy bien pensadas, por sectores y manteniendo las precauciones universales, no como si las personas hubiera sido liberadas totalmente”.

La autoridad advirtió que pese a que en un futuro las restricciones se levanten, se debe continuar con el distanciamiento social y que los espacios de esparcimiento continuarán cerrados por un “muy prolongado” tiempo.