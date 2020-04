Covid-19: Presidente Piñera explica medidas económicas y defiende cuarentena parcial

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a las nuevas medidas económicas anunciadas para enfrenta la crisis por la pandemia de Covid-19 que actualmente afecta al país. El Mandatario entregó detalles del tema en conversación con T13Central de Canal 13.

Piñera fue enfático en indicar que el interés del Gobierno es privilegiar “proteger la vida, pero también los empleos” y explicó en qué consiste el acuerdo alcanzado con algunos bancos para apoyar a los empleadores por medio de líneas de créditos.

“Las condiciones que le hemos establecidos a los bancos es que los préstamos tienen que ser por hasta tres veces la venta en un año normal con un plazo de gracia de 6 meses, con un plazo de entre 24 y 48 meses y con una tasa de interés preferencial que de hecho va a ser en términos reales 0 o negativa”, indicó el Presidente en la entrevista.

“El planteamiento que le hicimos a los bancos y que los principales ya aceptaron, y no fue fácil, es que llegue en forma oportuna (la ayuda). Ahora es cuando las empresas requieren el capital de trabajo, que llegue con tasa de intereses y plazos preferenciales, no los tradicionales, y que llegue en forma simple expedita, por eso estamos estableciendo mecanismos que van a ser estandarizados por las empresas”, agregó el Mandatario.

Para finalizar el tema, el Presidente afirmó que las empresas han enfrentado de buena forma la emergencia sanitaria.

Cuarentenas y burlas a cordones sanitarios

En relación a la pandemia, el mandatario abordó las cuarentenas que se aplican a nivel nacional para frenar la propagación del Covid-19. Según indicó “una cuarentena total en Chile no es sostenible”.

“Vamos a ir gradualmente normalizando la situación. Esto no significa que porque se levanta una cuarentena, las personas pueden hacer lo que quieren. Cuando levantamos una cuarentena se mantienen medidas. Por ejemplo, cuarentena obligatoria para todos los mayores de 80 años, prohibición de funcionamiento de ciertas instituciones como discoteques, bares, restoranes, ciertas obligaciones, mascarillas en transporte públicos”, explicó.

En la entrevista el presidente tuvo palabras para las personas que se trasladaron en helicóptero a Zapallar burlando los cordones sanitarios impuestos por la autoridad sanitaria. ““Ninguna persona, por muy de élite que sea, tiene derecho a poner sus inteeses por sobre los interereses o el bien común de los demás (…) No solo ponen en riesgo sus vidas, sino que ponen en riesgo la vida de los demás… todas las personas que están violando cuarentena o restricciones, van a ser sancionadas muy severamente” indicó.

Estallido social, Caso Gatica y foto en Plaza Italia

En la instancia Piñera habló sobre la investigación que se desarrolla en el caso de Gustavo Gatica, el joven que perdió la visión total de sus dos ojos tras ser impactado por perdigones de Carabineros en el contexto del estallido social que se desarrolla en Chile desde el 18 de octubre.

“Nosotros estamos haciendo todo lo que depende del Gobierno para que esa situación se investigue hasta las últimas consecuencias, se aclare quién tiene la responsabilidad y se sancione a quienes no respetaron los Derechos Humanos”, señaló.

En paralelo, el Mandatario aseguró que solicitó cerca de 8 mil sumarios administrativos a Carabineros por los hechos de agresiones denunciados por manifestantes en el marco de las protestas.

Por otra parte, Piñera se refirió a la polémica fotografía que se tomó en Plaza Italia que fue catalogada como una “provocación” por sus detractores.

“Si pudiera volver atrás el tiempo no me habría bajado. Venía de vuelta de La Moneda a mi casa, hacía mucho como no me iba por la Alameda y cuando veo la Plaza Italia, que todos la habíamos visto en momentos tan especiales, solitaria, tranquila, silenciosa, sentí una profunda emoción”, dijo el Mandatario.