Piñera aborda polémica por foto: “Nadie es dueño de la Plaza Italia, cualquier chileno tiene derecho a caminar y sacarse fotos ahí”

El pasado viernes 3 de abril, el Presidente Sebastián Piñera generó polémica por bajarse de su comitiva presidencial para fotografiarse en la Plaza Italia, esto en medio de la cuarentena que se vivía por esos días en la comuna de Providencia.

El Mandatario recibió diversos cuestionamientos, lo que provocó sus disculpas públicas vía Twitter, algo que ahora volvió a abordar en entrevista con El Mercurio.

“Iba de vuelta a mi casa desde La Moneda. Hacía mucho tiempo que no pasaba por Plaza Italia y decidí bajarme por un par de minutos. Me dio emoción ver la Plaza Italia solitaria, tranquila, vacía. Después de haberla visto tanto tiempo a través de la televisión y, a veces, en los regresos a mi casa, pero desde lejos, cuando pasé por ahí me bajó una emoción muy grande”, comenzó diciendo.

El Mandatario añadió que “vi a un grupo de militares que estaba guiando el tránsito, y a un grupo de carabineros que estaba colaborando”.

“Me bajé por un par de minutos, saqué una foto, saludé a militares y carabineros, me subí a mi auto y seguí rumbo a casa”, comentó.

“Lo que sí quiero decir es que no cometí ningún delito y ningún pecado; lamento si alguien lo pudo haber mal interpretado. Pero quiero indicar que nadie es dueño de la Plaza Italia, que cualquier chileno tiene derecho a caminar y sacarse fotos ahí”, aseveró.

Pero esa zona estaba en cuarentena…

—La cuarentena es para las personas, no para los lugares. Y el Presidente, por la naturaleza de su cargo, trabaja todos los días desde muy temprano hasta muy tarde, y en distintos lugares del país.

Cuando uno observa el video, no se ve que salude a carabineros y militares. Usted se baja del otro lado de la rotonda, se saca la foto y se va…

—¿Es el tema central de la entrevista?

No.

—Voy a repetir —dice y vuelve a explicar—. Fue una actitud no planificada, me produjo mucha emoción ver la Plaza Italia, Baquedano o de la Dignidad, como quieran llamarla.

¿Fue un error político?

—Ya dije todo lo que tenía que decir, lo demás es historia.