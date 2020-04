Enrique Paris niega que Gobierno no entregue información: “Es mucho más fácil hablar y decir que no hay nada, cuando no es verdad” 

El doctor Enrique Paris, expresidente del Colegio Médico e integrante de la mesa social Covid-19, niega que haya falta de información emanada por el Ministerio de Salud, tal como como expresa la queja la actual presidenta del gremio, Izkia Siches, quien dijo que “tenemos las mismas preguntas desde el día uno”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Paris dijo que “se ha acusado al Gobierno de no transmitir información, sin embargo todas las semanas, 3 veces por semanas, el Ministerio de Salud publica en su página web todos sus datos (…) Además, el Ministerio de Ciencia, también en su página web tiene los datos desagregados, incluso por ciudades”.

“Cuando se dice que no hay información, no es así. En base a esa información y el cambio epidemiológico que ocurren en las comunas se toman esas determinaciones”, añadió.

Frente a las solicitudes de más entrega de datos, el académico dice que “yo no sé que más quieren”. “Hay gente que no ha logrado salir de la mentalidad de protesta y en vez de trabajar por Chile como una sola nación, sigue tratando con la mentalidad de protesta, que es destruir al gobierno establecido”. “Tiene que haber un cambio de una vez por todas y pensar que estamos todos por lo mismo”, dijo.

Si bien Paris cree que Chile ha actuado de buena manera ante la pandemia, reconoce que un error del Gobierno es el tema comunicacional. Para eso, tiene una idea. “Hay una serie de personas por redes sociales, y ahí creo que el Gobierno ha fallado mucho, que transmite tipo de información que no es verdadera. Es cosa entrar a la web del Minsal o al Ministerio de Ciencia (…) Es un trabajo que hay que hacer, es mucho más fácil hablar y decir que no hay nada, cuando no es verdad”.

Para combatir la desinformación, Paris propone que “las compañías de teléfono se unan en esta situación y logren organizase para enviar mensajes a la comunidad. La gente lee mucho los mensajes de texto y eso puede ser un arma muy poderosa para educar”.

El doctor insistió que él está abierto a recibir quejas, que lo positivo es acogerlas y demostrar si están bien o mal, pero hay “gente que dice que es científica, que ha investigado, estudiado… me llama la atención que diga que no hay información. No la encuentra o no sabe usar el computador o las páginas de los ministerios“.