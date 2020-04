El drama de familia chilena que está varada en Perú tras cierre de fronteras por el coronavirus

Este martes, se dio a conocer la dramática historia de una familia chilena que se encuentra hace ya, 30 días varados en una desértica localidad en Perú, con la incertidumbre de no saber si van a poder volver a nuestro país de manera pronta.

Una de las representantes de este grupo, es Mónica Quijada, quien en conversación con el Rompecabezas de Agricultura relató lo que ha sido esta tormentosa vivencia en el extranjero.

“La realidad es complicada, hace 30 días estamos en una parte aislada que es Cañete, que queda a dos horas al sur de Lima, es una zona desértica, donde no hay agua, centros de abastecimientos”, comenzó diciendo.

“Nosotros salimos en una casa rodante a principios de diciembre, cuando todavía no el coronavirus no se había propagado. Cuando empezamos ir al norte de Perú, nos dimos cuenta que el tema era grave, decidimos devolvernos y llegamos hasta este punto”, agregó.

Respecto al porqué no han podido llegar hasta la frontera entre Chile y Perú en Tacna, Quijada aseguró que “la policía no deja avanzar. En cada distrito colocaron policías en las carreteras, la gente no quiere que avancen personas de otras ciudades”.

Respecto a si el Consulado de Chile en Perú los ha ayudado, la integrante de esta familia dijo al Rompecabezas de Agricultura que “nos entregaron un salvoconducto hasta Tacna, pero teníamos que hacer el recorrido en 24 horas y la carretera hacia allá está llena de curvas, no es fácil conducir y son casi 18 horas de manejo”.

Sobre si hay alguna luz de esperanza, la mujer expresó que “espero que el Gobierno de Perú flexibilice en estos casos, porque las fronteras siguen pasando camiones de ayuda, no creo que sea tan terrible que pasemos chilenos que estamos aquí”.