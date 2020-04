Líder evangélico por pastor Cid: “Viene saliendo de la cárcel” y opera “con una persona jurídica caducada”

La iglesia evangélica vuelve a estar en medio de la polémica, ahora en el contexto de la contingencia por el coronavirus. Esto, porque los conocidos pastores Javier Soto y Ricardo Cid han desobedecido las normas sanitarias impuestas para combatir la pandemia del COVID-19.

Al respecto, el Presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas y Protestantes, Emiliano Soto, habló con “El Rompecabezas” de Agricultura donde indicó que ambos “han cometido estos errores garrafales porque hay gente que se ha contagiado, incluso algunos pastores han resultado con covid-19 positivo”. Respecto a Cid, sin embargo, fue más lejos, recordando que acaba de salir de la cárcel y opera con una persona jurídica caducada.

“En lo que respecta al mundo evangélico, nosotros hemos conformado una plataforma a a nivel nacional, una plataforma evangélica de servicio especialmente para afrontar esta pandemia de forma mancomunada, unida, entendiendo que en Chile existen más de 3.500 denominaciones evangélicas, que cada uno tiene su propio gobierno, entonces ha sido un hito importante trabajar desde la I hasta la XV región más Santiago para también relacionarnos tanto con la autoridad sanitaria como con los ministros que tienen relaciones con las Iglesias, en este caso el ministro Felipe Ward, y también para dar un planteamiento a la sociedad”, explicó para luego abordar estos polémicos casos.

“Han ocurrido situaciones puntuales en el mundo evangélico, como estos personajes, como el caso del señor Javier Soto que ha convocado a salir afuera y el pastor Ricardo Cid que ha tenido algunas reuniones que ha hecho desordenadamente de acuerdo a nuestras figuras de ordenamiento interno”, dijo.

Sobre su actuar, aseveró que “hay algunas personas que no se van a sujetar a ninguna autoridad eclesiástica, sanitaria ni al Gobierno. Ellos lo hacen conforme a lo que entienden y lógicamente han cometido estos errores garrafales porque hay gente que se ha contagiado, incluso algunos pastores han resultado con covid-19 positivo”.

“Hemos tomado todas las medidas”

Sobre como ha llevado la Iglesia Evangélica la propagación del virus, Emiliano Soto dijo que “más del 90% de las iglesias evangélicas hemos tomado todas las medidas, incluso hemos hecho un llamado a todos los pastores a cerrar sus lugares de culto, no tener cultos presenciales, tener cultos virtuales a través de Instagram o Youtube y poder satisfacer la necesidad de fe de las personas, entendiendo que muchas iglesias desarrollan su fe a través del cánticos, oración, lectura bíblica, manifestaciones, pero eso no se puede hacer”.

“Estamos viviendo un período excepcional donde en Chile se ha declarado una catástrofe nacional. Hay que entender a cabalidad las medidas sanitarias de la autoridad, no ir en contra de las medidas como en algunos casos como no respetar la distancia social”, agregó.

Está toda la polémica con el pastor Ricardo Cid que fue sorprendido mientras lideraba una actividad evangélica en La Pintana. La alcaldesa Claudia Pizarro anunció acciones legales. ¿Usted ha podido conversar con él o no mantienen contacto?

– Con el pastor Cid no mantengo contacto porque es una persona que inclusive a nosotros nos sorprendió, porque él tiene un prontuario, lamentablemente viene saliendo de la cárcel y nuevamente insiste con levantar una nueva Iglesia con una persona jurídica -que es el permiso legal para poder funcionar-, que la tiene caducada. Nos llama la atención que pueda aparecer, desordenadamente y desafiando las normas sanitarias y legales. Y si la señora alcaldesa cierra el lugar y la autoridad sanitaria impone alguna multa es lo que hay que hacer, porque a veces la gente no entiende con palabras, sino por tener alguna multa. No respaldamos el ministerio del señor Cid ni tampoco reconocemos su condición de pastor.

¿Ha habido fanatismo excesivo de algunos para convocar a los templos?

– Hay fanatismo en muchos casos y posiciones extremas y también posiciones que rayan en una posición teológica errada de lo que significa el Evangelio propiamente tal. Nosotros tenemos que estar sometidos a la autoridad. Es una interpretación errada de la Biblia. Ellos no son representativos de la Iglesia Evangélica y el fanatismo que está dentro de su forma de actuar no corresponde a personas que practican una fe ordenaba, bíblica, racional, con prudencia, respetuosa. Son personas que actúan de forma extrema y llaman la atención por eso y lamentablemente a los evangélicos nos dejan en muy mal pie.