Ministro de Educación y la suspensión de clases por Covid-19: “No se descarta incorporar durante septiembre un periodo de descanso”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, reiteró en “La Mañana Interactiva” de Agricultura que “es muy poco probable” que se entre a clases el 27 de abril, luego del adelantamiento de las vacaciones de invierno para evitar contagios de coronavirus.

“Se está evaluando y oportunamente se va informar una prórroga de la suspensión de clases más allá del 27 de abril, porque obviamente eso depende de la situación sanitaria que esté viviendo el país”, dijo el secretario de Estado.

Figueroa asegura que aún queda tiempo para dar ese anuncio, por lo que dijo que su esfuerzo es llamar a la tranquilidad. “Las medidas se toman considerando como primer factor la salud de todos los chilenos, no se va a tomar ninguna medida que pueda poner en riesgo esa situación“, afirmó.

Sin embargo, que no se entre a clases, no significa que no vuelvan las clases remotas, aunque Figueroa dice que una clase presencial es incomparable a una a distancia. Por ejemplo, un niño de primero básico “que no tiene un adulto al lado que lo acompañe de forma permanente es muy difícil que aprenda a leer en estas circunstancias”.

Frente a la magnitud de la pandemia, el ministro no descartó que en el futuro pueda haber una nueva suspensión de clases. “No se descarta incorporar durante septiembre un periodo de descanso”, dijo.

Además, señaló que se está evaluando un sistema que “permita volver a clases presenciales con cierta gradualidad”, pero aún queda estudiar los criterios para que esto suceda, tales como el factor territorial, de edad o de medidas al interior de los mismos colegios,