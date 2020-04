Antiguo hospital de Ovalle abre para recibir pacientes con Covid-19

La Intendencia de Coquimbo informó que el antiguo hospital de Ovalle se abrirá como recinto de contingencia para recibir pacientes afectados con Covid-19.

“Esta es una enfermedad de verdad, que puede afectar a cualquiera y hay que seguir las recomendaciones”, indicó Ana María Ávalos, con la Intendenta Lucía Pinto.

Ávalos fue la primera paciente contagiada y recuperada con coronavirus en la comuna de Ovalle, quien durante la noche de este martes fue dada de alta desde el recinto hospitalario local, y cuya recuperación fue destacada durante el balance sanitario que entrega diariamente la jefa regional.

Durante el reporte, la Intendenta Pinto destacó que por cuarto día, la Región de Coquimbo mantiene los 66 casos confirmados de contagio y dio a conocer nuevas medidas para potenciar tanto las prestaciones de salud como las pesquisas de los posibles contagiados.

Al respecto, anunció que “ya hemos habilitado al antiguo hospital de Ovalle como un recinto de contingencia para recibir a pacientes con Covid19. Tendrá todo lo necesario para los pacientes de Limarí, y si es necesario, para recibir personas desde otros puntos de la región”.

Dicho establecimiento cuenta con 17 camas clínicas, 8 para cuidados intensivos y 7 para tratamientos intensivos, además de la instalación de 8 ventiladores mecánicos.

Por otra parte, también confirmó la marcha blanca del primer laboratorio biomolecular de la región. “Este laboratorio estará ubicado en el antiguo hospital, por lo que podremos analizar en nuestra región cada una de las muestras que vayamos tomando de pacientes sospechosos con coronavirus, disminuyendo los tiempos de entrega para confirmar o descartar nuevos casos”, enfatizó.

Dicho laboratorio, agregó, podrá analizar aproximadamente unas 150 muestras, cuyos resultados estarán listos en 24 horas.

La Región de Coquimbo acumula hasta ahora 1.164 casos sospechosos de contagio por coronavirus, de los cuales 955 han sido descartados y 143 están a la espera de sus resultados, lo que refleja que existe un 93,5% de exámenes que resultan negativos.

En tanto, el General Pablo Onetto, Jefe de la Defensa Regional, informó que hubo 33 detenidos por infringir el toque de queda durante las últimas 24 horas, además que la PDI fiscalizó a 76 personas que están cumpliendo cuarentena y todas han respetado la medida.

“Hemos notado que están ingresando a supermercado en familia, es no es acatar la medida sanitaria, eso provoca situaciones de riesgo y eso va a ser fiscalizado, por eso, haremos una resolución para exigir de forma permanente el uso obligado la mascarilla en todos los recintos de atención de público”, acotó el general.

Respecto al Plan Illapel, el Jefe de la Defensa Regional explicó que su primer día, hubo una fiscalización de 1200 vehículos, de los cuales 20 fueron devueltos a sus lugares de origen. “Nos preocupa que gente de la comuna está saliendo en grupos familiares. No sacamos nada con implementar todo una estrategia de protección si no contamos con la preocupación de la gente. Necesitamos su colaboración, no salgan sin motivos necesarios, manténganse en su casa”.

Agencia Uno