Covid-19: Gobierno enviará proyecto que endurece sanciones a infractores

El Presidente Sebastián Piñera anunció este miércoles desde La Moneda que enviará un proyecto de ley que busca sancionar más duramente -incluso con trabajos comunitarios- a los infractores de las medidas sanitarias anunciadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Según explicó el Mandatario, el proyecto de ley pretende hacer “más severas y más duras las sanciones de aquellos que no cumplen con las disposiciones y normativa sanitarias”, y muy especialmente con los reincidentes.

“Dentro de las nuevas penas el que tengan la obligación de prestar servicios comunitarios, por ejemplo, que puedan ir a trabajar a los consultorios, hospitales para colaborar a proteger la salud de todos nuestros compatriotas”, explicó el Jefe de Estado.

En este sentido, el Presidente Piñera dijo que “la primera prioridad de nuestro gobierno durante estos últimos meses ha sido proteger la salud y vida de todos y cada uno de los chilenos”.

“Lo menos que uno espera de todos nuestros compatriotas cuando enfrentamos una amenaza un desafío a la salud de todos y especialmente a los más vulnerables es que cumplan con las disposiciones de la autoridad sanitaria. Los que no respetan la cuarentena, los que se sienten con derecho a pasar por encima de los derechos de los demás van a recibir la sanción que se merecen, porque es una actitud no solamente ilegal, irresponsable, es inmoral poner en riesgo la vida de otros compatriotas”, declaró.

“Espero que los chilenos que no están cumpliendo con las disposiciones sanitarias entiendan y comprendan de una vez por todas que no tienen derecho poner en riesgo la salud y la vida de los demás y que el sistema, el gobierno va a identificarlos y sancionarlos porque la conducta que están asumiendo es una conducta que no tiene perdón de Dios”, sostuvo además.

Además apuntó sentir orgullo de la población chilena por cómo se ha comportado durante la pandemia, pues a su juicio, la gran mayoría ha actuado respetando las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno.

“Estoy absolutamente convencido que juntos y unidos vamos a enfrentar, vamos a superar esta pandemia (…) Estamos unidos, estamos firmes, y vamos a superar la pandemia del coronavirus”, concluyó.