Fotógrafo chileno del diario The Washington Post se refiere a polémica decisión de Trump de suspender financiamiento a la OMS

El reconocido fotógrafo chileno Oliver Contreras, quien actualmente trabaja en el periódico The Washington Post en la Casa Blanca, se refirió a la polémica decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender el financiamiento de su país a la Organización Mundial de la Salud (OMS), acusándola de encubrir la gravedad del brote de COVID-19 en China antes de que se extendiera por todo el mundo.

En entrevista con Pedro Carcuro, Francisco Sagredo y Gabriela Valenzuela en el programa “El Rompecabezas, cobertura especial Covid-19” de radio Agricultura, el reportero gráfico señaló que bajo su perspectiva, “ha sido súper extraño (…) soy corresponsal de la Casa Blanca y tengo que estar de lunes a viernes por ya tres años en la Casa Blanca, y he tenido que ser testigo de muchas cosas“.

Según confesó el reportero gráfico, “creo que este es uno de los momentos más importantes que nos ha tocado cubrir. Es súper difícil, uno por tener que ser testigo de todas las decisiones que se están tomando, pero al mismo tiempo de estar cubriendo la Casa Blanca, ya que es un lugar demasiado pequeño y todo el mundo está bien asustado por el riesgo de contagiarse con Covid-19″.

Contreras también abordó la reacción de los ciudadanos estadounidenses, al enterarse de la determinación de Trump con respecto al apoyo económico hacia la OMS. Sobre esto, indicó que “el público en general acá en Estados Unidos está un poco dividido, entre 50 y 50, mucha gente lo apoya y apoya todas sus decisiones, por su puesto creo que esta decisión probablemente no fue un buen movimiento para la administración de él. Lo han golpeado bastante fuerte”.

El fotoperiodista también se refirió a la reacción que tuvieron sus colegas y también los estadounidenses en general, frente a lo cual señaló que “fue silenciosa, fue bastante silenciosa, el tema de las ruedas de prensa que se hacen todos los días es bastante interesante, el presidente las hace muy largas”. Por ende, afirmó que los comunicadores “se cansan de hacer preguntas, ya que el Presidente responde lo que él quiere y juega mucho con eso y los periodistas se cansan”.

“Al final se crea un juego donde el punto importante, que fue la decisión de los fondos de la OMS, ya pasa a ser algo que la gente ya no quiere preguntar”, sostuvo el reportero del diario The Washington Post.

Situación en Estados Unidos por el Covid-19

En la entrevista, el fotógrafo también se refirió a la actual situación que se vive en Estados Unidos a causa de la propagación del coronavirus.

Sobre esto, subrayó que “es súper difícil, acá en Washington D. C. la situación es bien particular, porque es un distrito bastante pequeño, es probablemente la misma cantidad de gente que hay en Santiago, alrededor de 6 millones y tenemos 2 mil personas confirmadas con coronavirus, pero cinco horas de aquí a Nueva York la realidad es bastante diferente. He tratado de ver las noticias y enterarme de lo que pasa, pero es difícil tener una claridad sin poder estar allá”.

“Yo como fotoperiodista me encantaría poder hacer mi labor en Nueva York y ver si puedo hacer algo para poder cubrir y poder contar las historias que son necesarias, pero es difícil ahora viajar y moverse a través del país”, aseguró Oliver.

Sobre el funcionamiento de los servicios básicos y negocios, el reportero sostuvo que “ha sido súper normal, al menos todo lo que es supermercados han estado abiertos, estamos con escasez de hartas cosas pero siguen abiertos, el transporte público está abierto también pero también bien limitado“, concluyó.