Izkia Siches y la entrega de información del Minsal: “Está esta tensión de que si no nos ponemos un poco ‘pesados’, a veces la información no es liberada”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, dice que confía en el compromiso del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, de entregar la información pormenorizada que solicitan para entender mejor el Covid-19 y las decisiones que toma el Gobierno, y así romper la tensión que existe entre el gremio y el Gobierno.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la médica dijo que “como Colegio siempre hemos estado a disposición de colaborar, pero también hemos pedido algunos elementos necesarios para poder remitirle a la comunidad médica y también a los medios de comunicación y ciudadanía en general: cuáles son los argumentos que se están tomando por parte del Gobierno”.

“Desde que partió la mesa (social), nosotros hemos solicitado que estuviera una información disponible más abiertamente. Esto ha pasado en todos los países del mundo. Lamentablemente no lo hemos logrado y está esta tensión de que si nosotros no nos ponemos un poco ‘pesados’, a veces la información no es liberada“, dijo.

De acuerdo a Siches, el rol del Colmed ha sido de bastante paciencia, “esperamos más de dos semanas antes de volver a decir ‘oigan, ya por favor pueden entregar la información pormenorizada“. “Con los datos que existe hasta la actualidad uno puede intentar deducir cuáles son los argumentos por los cuales se parte (la cuarentena) por comuna, pero la verdad es que los datos georreferenciados todavía no están. Jamás se nos ha mostrado los mapas con ese nivel de detalle“.

Sin esos datos, Siche dice que no se puede calmar la ansiedad de la comunidad médica, porque no se sabe si las medidas que se están tomando están bien. “Yo tampoco puedo asegurar si todas las medidas que se están tomando van en la línea correcta si no tenemos la capacidad de ver esos datos”, dijo.

“Creo que el Gobierno debería esforzarse en explicar a la ciudadanía por qué se toman estas medidas, o si no se va creando un ambiente un tanto hostil de no comprender la estrategia gubernamental“, añadió.

El peligro del submuestreo

Con respecto al compromiso del Presidente Sebastián Piñera de que todos los chilenos van a tener una cama o un ventilador mecánico cuando lo necesiten, la presidenta del Colegio Médico contestó que es una afirmación “un poco temeraria, que quizás hay que ser más humildes porque hoy día la podemos asegurar, pero esto está recién comenzando”.

En este punto, la médica quiso evidencia otro problema que capaz no se está viendo: el submuestreo. “Podemos tener comunas que tengan una explosión de casos y que nos llegue una ola más grande de la que nos podemos contener”, destacó.

Por ello, hay que “estar bien pendientes de que no estemos mirando un espeijismo por estas cosas del submuestreo, por eso seguimos pidiendo cuántos test se están haciendo por comuna, porque puede ser que hay comunas que no estemos logrando mirar, porque no estamos logrando llegar con testeos”.

“Esta pandemia no se va acabar hasta que un porcentaje importante de nosotros nos enfermos, mas del 50% por lo menos, y eso no solo de nosotros, sino que del mundo, y eso lo podemos lograr de dos formas: o nos enfermamos o nos vacunamos. Obviamente la vacuna aún no está disponible. Lo mas probable es que a fines de año ya tengamos una respuesta, si es que todo sale bien”, prevé.