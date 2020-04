Punta Arenas en alerta por velocidad de contagios de COVID-19: Seis veces más que el promedio nacional

El sur de Chile se ha visto particularmente afectado por el coronavirus y en la zona austral Punta Arenas es la ciudad con mayor tasa de contagios, manteniendo cuarentena obligatoria según la autoridad sanitaria.

Al respecto el alcalde Claudio Radonich habló con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura, ya que se enfrenta a “números muy a lo italiano”: los contagios son más parecidos a los de España e Italia más que a los de La Araucanía.

“Los dos primeros (casos) positivos en Punta Arenas fueron guías de turismo. Es una ciudad con mucho turismo, mucho extranjero, que fueron las primeras personas que nos contagiaron. Los guías de turismo son personas que están en todas partes, tienen un trabajo muy importante para nosotros y fueron un muy buen vector. De hecho, tuve contacto con el número 2 y estuve en cuarentena dos semanas. Tuvimos una curva mucho más elevada y socialmente aquí somos más de abrazarnos, de besarnos, de compartir no solamente con la familia nuclear, sino que con el vecino, con el primo, con todos”, dijo el alcalde de la ciudad respecto a las causas de la rápida propagación.

Respecto a las cifras de contagiados totales, “los números indicaban que hasta ayer (14 de abril) Chile tenía un promedio de 38 contagios, La Araucanía 80, Italia 268 y Punta Arenas 282 por cada 100 mil habitantes, por tanto el nivel de contagio ha sido extremadamente rápido, 6 veces la velocidad del promedio de Chile”.

¿Ha soportado el aparato de Salud Pública este problema?

– Sí, con un gran trabajo. Hace tres semanas publicaba en Twitter que habían 11 respiradores artificiales y en nuestra ciudad habían 21 junto a una clínica que tenemos. Hoy el hospital ya cuenta con 27 y llegaron 2 por parte del Ministerio. El día viernes pasado estuvimos muy complicados y una reacción muy favorable del Gobierno muy rápida para evacuar a tres graves hacia el norte de Chile porque necesitaban respiradores y hoy llegaron cuatro más, entonces estamos con una holgura que es importante. Pero el acento no está en cuantos ventiladores tenemos. El único instrumento sanitario que tiene la humanidad para bajar la curva es -mientras no tengamos vacuna- cuidarnos y mantener una cuarentena responsable y que se respete. Ya llevamos tres semanas de cuarentena y hemos tenido muy buenos vecinos por un lado y por otra parte, gente que ha abusado de los permisos provisorios.

A mi me han contado que hay récord de salvoconductos en Punta Arenas, que se han dado muchísimos…

– 14 mil permisos ayer para una ciudad de 120 mil habitantes, estamos hablando de una suma gigante. Voy a ser irónico, pero aparecieron todos los abuelos que nunca se habían visto, ahora todos pasean al perro. Entonces todos los días sacando permisos. La comisaría virtual funciona muy bien y el tema es que esto funciona de buena fe y hay tres conceptos que he repetido hasta el cansancio: responsabilidad, empatía y solidaridad son los ejes del centro de la cuarentena. Italia tuvo lo mismo y ¿qué pasó? La sociedad no reaccionó a tiempo para que los instrumentos estatales como la cuarentena fueran bien utilizados. Lo que queremos es justamente no llegar a más muertes. Llevamos seis muertos y el nivel de contagio sigue siendo alto y el peak llegará en las próximas semanas.