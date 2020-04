Viña del Mar llama a registrarse vía online para vacunación

La municipalidad de Viña del Mar reiteró el llamado a grupos de riesgo de la comuna a vacunarse con la campaña “Vacúnate seguro, inscríbete online”.

Las autoridades señalan que quienes aún no se han vacunado contra la influenza durante esta Campaña de Invierno, pueden registrarse a partir de mañana jueves 16 de abril en el sitio web de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social www.cmvm.cl/inscribeteaqui , ingresando sus datos de contacto que permitirán a los Centros de Salud Familiar (CESFAM y CECOSF) citar con una fecha y hora de vacunación individual.

Así lo dio a conocer el Director de Salud de Cormuviña, Jimmy Torres, quien dijo que la medida de inscripción on line busca evitar que se produzcan aglomeraciones, especialmente, en estos momentos que se debe mantener la distancia social, sobre todo de quienes concurren que son los grupos de personas de riesgo: como adultos mayores desde 65 años, mujeres embarazadas desde el primer mes, enfermos crónicos, y, niños y niñas desde los 6 meses de edad hasta 5° año básico.

Para este período de vacunación vía registro online –explicó el Director Jimmy Torres- la idea es que las personas sólo concurran al CESFAM y CECOSF el día y la hora en que son citadas, y quienes no puedan registrarse por el sitio web canalicen su requerimiento de inscripción llamando al teléfono 32 – 2272456, de manera que el no contar con internet no sea un impedimento para poder acceder al beneficio.

Añadió que quienes ya estando inscritos deseen realizar consultas sobre la Campaña de Vacunación podrán realizarlas a través del correo vacunacionvina2020@cmvm.cl donde canalizarán de forma oportuna las respuestas e informaciones solicitadas. Cabe hacer presente, que la Campaña de Invierno se inició el 16 de marzo pasado y finalizará el 17 de mayo próximo. A la fecha se han vacunado más de 85 mil personas en toda la comuna.

Agencia Uno