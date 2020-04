Infectólogo de Clínica Las Condes cuestiona polémico “Carnet de Alta” por coronavirus anunciado por ministro Mañalich

Incertidumbre han generado algunos casos de coronavirus en personas que se han vuelto a infectar, donde queda en cuestionamiento la inmunidad que produciría haber sido contagiado de COVID-19.

Al respecto, el infectólogo de Clínica Las Condes Rodrigo Blamey indicó a “El Rompecabezas” de Agricultura que “hay muchos estudios, todos por supuesto muy preliminares”.

“Llevamos apenas 4 meses con esta epidemia y lo que sabemos es que este virus es capaz de producir en el cuerpo del ser humano anticuerpos de diversos tipos. Algunos de ellos se denominan neutralizantes que equivalen a protectores; sabemos también que hay modelos animales, de monos en el fondo, donde este virus genera inmunidad protectora donde los monos que han sido infectados después no vuelven a reinfectarse a corto plazo y tenemos hartos datos de lo que ocurrió con el SARS el año 2003 y ahí sí, ese virus que es primo hermano de este nuevo SARS CoV-2, sí se demostró que la inmunidad era protectora y alcanzaba un peak a los cuatro meses y podía detectarse hasta dos años. Esos son los datos de la inmunidad que conocemos de este virus”, explicó.

“En China ha habido casos que se han recuperado, con dos PCR negativas, han vuelto a aparecer con PCR positivas y eso es lo que ha generado la controversia. La mayor parte de esos casos fueron asintomáticos o con pocos síntomas y no contagiaron a ningún contacto domiciliario, en sus familiares no había ningún caso secundario“, aseveró el doctor Blamey.

“Esto nos está diciendo que somos capaces de detectar restos del virus pero que este no está completo y no es capaz de trasmitirse a otras personas”, agregó.

En esa línea doctor, ¿Cuáles serían los parámetros para definir una recuperación y superación de este virus?

– Hasta este minuto los parámetros son más bien clínicos, de la sintomatología cuando el paciente se mejora. Querer buscar un parámetro de laboratorio como una detección de anticuerpos, en realidad no lo sabemos todavía, qué significado tienen los anticuerpos porque los anticuerpos son muy diversos. Hay unos que son protectores y otros que no. Lamentablemente el test rápido no dice qué anticuerpo estamos detectando. Más allá de los anticuerpos son los síntomas los que nos están diciendo si el paciente se mejora. La inferencia o deducción de si cierto paciente que se mejoró está contagiando o no, hay un estudio alemán que se ha mencionado que dice que pasados los 7 a 10 días de la infección, de los síntomas, ya no se detecta virus viable o transmisible en estos pacientes.

De ahí viene entonces toda la polémica del “Carnet de Alta” que dio a conocer el ministro Mañalich y la autoridad sanitaria va a entregar a partir de este lunes. ¿Qué opinión le merece?

– Es algo bastante controversial, porque no sé en qué examen o parámetro poder basarse para decir que este paciente está de alta y qué significa estar de alta por todo lo que hemos comentado. No tenemos claridad respecto a la respuesta inmune y la eventual protección o incapacidad de una persona de volver a adquirir la infección. El tema de la detección de anticuerpos tiene muchas aristas. La historia nos ha enseñado, la virología nos ha enseñado y tiene infecciones de muy diverso tipo, como por ejemplo el virus de la varicela o el sarampión en que después de la infección los anticuerpos duran para toda la vida y son protectores y usted no se enferma más de esa misma infección. Y al revés, como el VIH, en que el cuerpo genera un montón de anticuerpos que se pueden detectar, sin embargo esos anticuerpos, ninguno de ellos protege contra el VIH.

A su juicio entonces no sería una buena idea.

– Es controversial como digo, porque la utilidad de la detección de anticuerpos no sabemos qué estamos midiendo y qué significa.