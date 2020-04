Ministerio junto a alcaldesa Matthei lanza campaña para evitar violencia contra la mujer

La ministra (s) de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas, junto a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lanzaron la campaña “En esta comunidad no entra la violencia contra la mujer”, con el objetivo de involucrar y comprometer a los vecinos de diferentes comunidades para evitar la violencia contra la mujer durante este período de cuarentena.

En la actividad, las autoridades presentaron el afiche oficial e invitaron a todas las personas que viven en condominios o departamentos a instalar el afiche en algún lugar visible (ascensor o recepción) y comprometerse con la prevención de la violencia contra la mujer. Crear un chat grupal y acordar una palabra clave ante cualquier situación de riesgo, son algunas de las recomendaciones que contiene el afiche.

El objetivo de la campaña es comprometer a todos en la prevención de la violencia y disuadir a los agresores demostrándoles que en esa comunidad donde viven, los vecinos están alerta para proteger a las mujeres. Todo esto, debido a que la experiencia internacional indica que en situaciones de confinamiento las mujeres tienen más probabilidades de ser víctimas de agresiones.

La Ministra (s) de la Mujer aseguró que todos tienen la responsabilidad a la hora de erradicar este tipo de situaciones. “Hacemos un llamado a que nos involucremos. Esto que pasa al interior de las casas no es un tema privado es un desafío público que entre todos tenemos que hacernos cargo y abordar. Estemos alerta, entendemos lo complejo que puede ser para un vecino o vecina involucrarse, pero los números de emergencia son canales para realizar denuncias y son anónimos, para proteger a todas las mujeres”, enfatizó.

Los afiches serán enviados a todos los gremios de administradores de edificios y municipalidades de manera digital para su impresión y posterior instalación. Además, está disponible en el sitio web del Ministerio de la Mujer (www.minmujeryeg.gob.cl) en formato descargable, para que cualquier comunidad que quiera sumarse a esta campaña, pueda hacerlo.

Frente a esto, la alcaldesa Matthei aseguró que el rol de los vecinos es fundamental para erradicar y prevenir la violencia. “Muchas veces cuando agreden a las mujeres, estas no tienen como avisar ni pedir ayuda. Por eso es tan importante que la comunidad entienda que es el deber moral de cada uno denunciar, que si escucha gritos o escucha que le están pegando a una mujer, tiene que denunciar”, dijo.

Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las denuncias por Violencia Intrafamiliar entre el 9 de marzo a 5 de abril, en relación con el 2019, han disminuido en un 21%.

Frente a esto la ministra (s) Cuevas aseguró que “hay que mirar con cuidado la información, porque el comportamiento de las mujeres es distinto en estos momentos, a veces puede ser errático, ya que, muchas de ellas no hacen la denuncia por estar en cuarentena o toque de queda y no se atreven a salir de sus casas. Es por eso que se ha instruido en todas las comisarías de país que en caso de que una mujer esté en esta situación no tendrá ninguna sanción por Carabineros, al contrario, será acogida”.

Cabe destacar que las llamadas al Fono 1455 de Orientación de Violencia contra la Mujer aumentaron en un 70% el primer fin de semana con cuarentena en varias comunas del país.

Esta nueva campaña se suma al Plan de Contingencia que lanzó el Ministerio de la Mujer desde el inicio de la pandemia por Covid-19.

Este plan incluye principalmente la constante coordinación con Carabineros, para reforzar los protocolos y asegurar que todas las mujeres que estén siendo víctimas de violencia tengan resguardo.

También se ha reforzado el Fono de Orientación 1455 y se ha estado en permanente monitoreo de las Casas de Acogida y los Centros de la mujer para asegurar la continuidad de la atención.

Agencia Uno