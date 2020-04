Fundación Creo en Ti se ajusta en esta pandemia y continúa ayudando a sus jóvenes becados

View this post on Instagram

| Nada puede parar nuestro compromiso 💪 – Sabemos que la vida nos ha golpeado en reiteradas ocasiones y hoy hacemos frente a una desconocida situación. Somos testigos y tenemos el privilegio de formar parte en la colaboración solidaria para llegar juntos a resultados de bienestar nacional. – Estamos más comprometidos que nunca 🇨🇱❤️ – #creoenti #universidad #santiago #campochileno #estudiosuniversitarios #covid_19