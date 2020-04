Ministerio de Salud fomenta el autocuidado en adultos mayores durante cuarentena

A través de una videollamada, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, conversó hoy con seis adultos mayores de la comuna de Ñuñoa, grupo de la población más vulnerable a la pandemia por COVID-19 y que producto de la cuarentena y medidas de distanciamiento físico, ha resentido la soledad.

“Para mí todo esta ha sido muy complicado. Llevo un mes y 18 días sin salir de mi casa. Yo venía saliendo de una pena muy grande y esta soledad y este encierro ha sido lo peor para mí, sé que debo cuidarme por mi familia, por mí misma y por todos mis vecinos”, relató Patricia Quiroga de 70 años.

En la oportunidad, la subsecretaria comentó que la cuarentena tiene efectos comprobados que impactan la salud de las personas: “La posibilidad de no salir produce momentos de angustia, de ansiedad y también temores. Es por ello que estamos entregando estas recomendaciones que nos permiten pasar este periodo de una mejor manera y con menos angustia”.

La autoridad se refirió a la “Guía Práctica para el Autocuidado de la Salud en Personas Mayores”, que hoy presentó.

“Para evitar consecuencias negativas en la salud física y mental, lo principal para superar de la mejor manera posible la cuarentena es el autocuidado. Por lo que la guía señala la necesidad de mantener sus tratamientos médicos, tener una alimentación saludable, realizar actividad física, evitar lo que saben les hace mal e incentivar la rutina y las emociones positivas”, explicó la subsecretaria Daza.

El Ministerio de Salud ha señalado que las personas mayores son el segmento de la población que corre más riesgo de desarrollar en forma grave la enfermedad de COVID-19, por lo que ha recomendado el aislamiento físico para las personas de la tercera edad, decretando además desde el 24 de marzo cuarentena obligatoria para los mayores de 80 años, población que corresponde a más de 470 mil personas.

“He tratado de no perder el contacto vía whapsapp o videollamada con mis amigas porque creo que es muy reconfortante darse una palabra de aliento, tratando de hacer ejercicios y compartirlos. Estas son mis formas de distracción porque ya he pasado por pena, angustia y miedo, pero me trato de sobreponer y pensar que en algún momento vamos a tener que salir de esto”, contó María Elena Ramírez, de 69 años.

Guía Práctica para el Autocuidado de la Salud

Durante la conversación con las vecinas de Ñuñoa, el encargado del área de actividad física de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción del Minsal, Matías Portela, enseñó algunos ejercicios básicos para que realicen en sus domicilios y mantengan la actividad física, que es fundamental incluir en su rutina.

La guía presentada por el Ministerio de Salud propone diversas actividades para que las personas mayores realicen durante el día, como ejercicios de respiración, ejercicios físicos, desafíos mentales, entre otras cosas.

Además, el documento advierte la importancia del contacto social para las personas de la tercera edad en aislamiento y sugiere que mantengan contacto frecuente, cada ocho horas, con sus familiares mediante llamadas telefónicas, video llamada o mensajería, entre otros consejos.