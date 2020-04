Diputados RN reconocen desprolijidad en medida de retorno al trabajo y reapertura del comercio

Tras darse a conocer los nuevos protocolos para la reapertura de comercios y el retorno paulatino al trabajo de los funcionarios públicos, los diputados de Renovación Nacional, Paulina Núñez y Sebastián Torrealba, reconocieron que esta medida adoptada por el Ejecutivo fue una “decisión poco prolija y socializada”.

“Evidentemente hay que empezar a volver, pero gradualmente, y con los estrictamente necesario. Por eso es importante que haya queda estrictamente establecido que los trabajadores mayores de 70 años, y las trabajadoras embarazadas, y aquellos trabajadores con enfermedades de riesgo o de base, puedan mantenerse trabajando desde sus hogares a través del teletrabajo”, dijo la diputada y vicepresidenta de RN, Paulina Núñez.

En este mismo sentido, Sebastián Torrealba, jefe de bancada dijo que: “Tenemos que empezar a construir una nueva normalidad, y esa nueva normalidad tiene que construirse en conjunto a la mesa Covid-19, y también con los expertos, con la ciencia y con los médicos que saben del desarrollo de esta pandemia”.

Por otro lado los parlamentarios hicieron un llamado a la oposición a no aprovecharse de la difícil coyuntura provocada por el Covid-19 para sacar réditos políticos y posicionarse electoralmente.

“Queremos hacer un llamado a la oposición a ayudar a construir y no destruir. Es impresentable que por cada acción que tome el Gobierno salga la oposición en su conjunto a criticar, a destruir, y finalmente a no contribuir en esta crisis. Estos son momentos en que necesitamos colaboración, necesitamos escuchar a los expertos. Ese es el camino para solucionar esta crisis, y no el camino de la lucha constante, del enfrentamiento político constante que de verdad, no es lo que los chilenos están esperando para este momento”, dijo Sebastián Torrealba.

Mientras, que Paulina Núñez agregó: “Hay muchos que ha guardado silencio, porque no saben cómo colaborar, porque mientras todos estamos preocupados de resguardar la salud de los chilenos, y la vida de nuestros compatriotas, y pensando en nuestro país, hay otros que están pensando en cómo unirse y coordinarse y volver a gobernar. No es tiempo para eso, y la ciudadanía se da cuenta de eso. Y eso pasa la cuenta”.