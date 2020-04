Girardi: “Cuando la curva va en ascenso es descabellado e irresponsable relajar las medidas”

El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, criticó con dureza los anuncios del Gobierno sobre avanzar a una “nueva normalidad” y comenzar a abrir el comercio, los colegios y el retorno de los funcionarios públicos a sus labores.

A juicio del parlamentario es una “irresponsabilidad” acatar la lógica empresarial de “salvar la economía pese a que se pierdan vidas” y acuso de “un cierto clasismo”, iniciar ese camino cuando el virus “se disemina en los sectores populares donde es mucho más difícil –por hacinamiento y condiciones sanitarias- hacer aislamiento y cuarentenas”.

Para Girardi, el Gobierno arriesga “una acusación constitucional por atentar contra la salud de la población y auto sabotear la estrategia de aislamientos que es, de consenso mundial, la única vía de contener la pandemia”

Al respecto el senador Girardi señaló que “se están tomando decisiones muy relevantes, pero sin considerar al Consejo asesor que el propio Gobierno creó para poder tener fundamentos y eso es extremadamente grave, es un auto sabotaje inentendible, se están disparando a los pies, porque esas medidas van en sentido contrario a las políticas para contener la pandemia”.

Afirmó que “es consenso mundial que las medidas de distanciamiento y aislamiento son fundamentales y como, aparentemente, los casos estarían disminuyendo en la zona oriente se estaría controlando. El problema es que se está trasladando a los sectores populares donde el aislamiento social es mucho más difícil”.

Girardi dijo que “esta decisión me parece un tanto clasista, como que los habitantes, de San Bernardo, Puente Alto, La Florida, importan menos. Aquí se está instalando la lógica expresada por dirigentes empresariales, que hay que tomar riesgos para salvar la economía, pero esos riesgos son vidas humanas”.

Agregó que “eso es inaceptable. Los principales asesores dicen que no fueron consultados y que no comparten la estrategia. En algún momento tendremos que relajar las medidas, pero se debe hacer con criterios epidemiológicos. Antes de abrir mal o colegios no debe haber casos nuevos, el R0 (coeficiente de transmisibilidad) debe ser menor de 1,5 y no haya más de un 10% de casos sin trazabilidad”.

“Y eso no está ocurriendo. Al contrario estamos en pleno aumento de la curva, pronto tendremos más de 5 mil casos nuevos por semana, se incrementa el número de muertos. Ni siquiera hay acuerdo de cuando llegaremos al pick, los modelamientos muestran que sería a fines de mayo o en los primeros días de junio”, dijo.

El senador dijo que “cuando la curva va en ascenso es descabellado e irresponsable relajar las medidas que han impedido que se dispare y no tendremos ninguna capacidad de dar respuesta a la necesidad de camas UCI”.

“El Gobierno está, de cierta manera, incentivando a que se termine el aislamiento social y se vuelva a una falsa normalidad. Además las medidas estructurales de la estrategia para contener el coronavirus no se están haciendo como corresponde, por ejemplo el aislamiento de los PCR positivos deben ser en hospitales o en recintos sanitarios bajo supervisión profesional y no en los domicilios de cada uno”, aseveró.