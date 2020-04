Mañalich defiende retorno gradual de funcionarios públicos y dice que “podríamos pensar en un país sin cuarentena no antes de agosto”

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al instructivo para el retorno de los funcionarios públicos a sus lugares de trabajo presencial, así como a un eventual regreso a clases y a la evolución de la pandemia del COVID-19.

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, Mañalich afirmó que “lo que se propone es una vuelta gradual que tiene que ver con los trabajadores del sector público, pero es una señal para todo el mundo laboral”.

Ante las críticas de la ANEF a la medida del Ejecutivo, el ministro de Salud señaló que “lo mínimo que uno les puede pedir a los trabajadores del Estado es que hagan un esfuerzo muy grande”.

En la misma línea, la autoridad aseguró que “los funcionarios públicos estamos obligados a servir a las personas y, para ser sinceros, la mayoría del teletrabajo es muy ineficiente”.

Por otra parte, abordó las críticas de algunos alcaldes por no decretar cuarentena total en algunas comunas, sosteniendo que “lo que queremos es balancear el remedio con la enfermedad, y no amputarle una extremidad a alguien cuando no es necesario. Hay alcaldes que piden cuarentena total en comunas donde no hay ningún contagio”.

También defendió la entrega del llamado Carnet COVID-19 (inmunidad), asegurando que “no es idea nuestra, viene de países como España, Italia, Francia y Alemania. La posibilidad de que los recuperados sigan contagiando es prácticamente cero”.

Mañalich también fue consultado sobre el regreso a clases de los estudiantes, expresando que “yo soy partidario de que las escuelas rurales y todas las escuelas de lugares donde no hay epidemia, deberían volver el 27 de abril”.

Sobre la pandemia, el ministro de Salud manifestó que “estamos comenzando una quinta fase, esta nueva normalidad, hasta que tengamos una vacuna para el COVID-19”.

“La nueva normalidad del país va a llegar con la primavera, si bien estamos preparados para un brote, paulatinamente con diferencia en ciudades y regiones, podríamos pensar en un país sin cuarentena, no antes de agosto, septiembre”, sentenció la autoridad.