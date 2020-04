Senadora Aravena pidió no disminuir testeos PCR en La Araucanía

La senadora Carmen Gloria Aravena (Independiente pro RN) manifestó su preocupación por una eventual disminución en la cantidad de test (PCR) que se realizan a diario en La Araucanía, indicando que sólo hace unos días los exámenes diarios superaron los 230, cifra lejana de los cerca de 170 testeos realizados durante las últimas horas.

Al respecto, indicó que “la curva de contagio no se aplana disminuyendo la cantidad de exámenes PCR que se realizan, sino por el contrario, aumentar el número de testeos junto a una actitud responsable de la ciudadanía, es la clave para combatir la pandemia.”

“En algunos casos me han hecho saber que la toma del examen se ha dilatado por más de 5 días, por lo que preocupa una eventual disminución en el testeo que se realiza. El porcentaje de letalidad de este virus en nuestra región supera el 18% considerando la cantidad de fallecidos a nivel nacional y un 12,78% de los pacientes graves están en La Araucanía, con una cifra que alcanza las 46 personas en la UCI. Estas cifras nos llevan a concluir que pudiera existir un diagnóstico inferior a la cifra real de contagios”, sostuvo la legisladora.

La senadora insistió en que se necesita con urgencia aumentar el número de pruebas diarias, con el fin de tener un diagnóstico fidedigno en la zona, sobre todo considerando que La Araucanía es la segunda región con mayor cantidad de contagiados, con una cifra que supera los 944 casos, que representan el 9,70% a nivel nacional.

“Me sorprende que en otras regiones con muchísimos menos casos de contagios, se toman más exámenes que en La Araucanía. Esto es contradictorio, pues el Ministerio de Salud indicó que se aumentaría el número de testeos en los lugares con más brotes de contagios”, añadió la parlamentaria.

Por otra parte, Aravena respaldó las declaraciones del presidente de RN, Mario Desbordes, quien calificó como un riesgo innecesario el retorno del trabajo presencial en medio del peak de contagios.

“Desde diversos municipios me han indicado que continuarán sólo con turnos éticos, para no arriesgar la vida de sus trabajadores, ni de sus vecinos. Si analizamos con calma las curvas de contagios de otros países, en Chile nos encontramos en el período álgido de propagación, no hemos llegado al peak todavía y no hemos considerado la injerencia del invierno, por lo menos tres meses con bajas temperaturas que aumentarán, sin duda, todo tipo de enfermedades respiratorias”, sentenció la senadora.