Alcalde de Quilpué tras nuevo cierre de mall por aglomeraciones: “Debería haber sido clausurado en el minuto uno”

Durante la jornada de hoy en “Rompecabezas” de Radio Agricultura se contó con una entrevista Mauricio Viñambres, alcalde de Quilpué, que se refirió a las aglomeraciones que se originaron tras la reapertura del mall en la zona, lo que obligó nuevamente su cierre.

En la entrevista el jefe comunal explicó que el mall de Quilpué fue abierto el día sábado y el día de hoy fue cerrado por determinación de la administración del recinto, asegurando que esta acción ponía en riesgo la vida de la gente.

“Lamento mucho la actitud del Seremi. Espero que el ministro intervenga en este tema. No fue capaz de clausurar ni cerrar (el recinto), poniendo en riesgo a muchas personas que visitaron el día sábado y domingo. Espero que esto no lo lamentemos la próxima semana”, partió expresando Viñambres.

Tras su crítica a las autoridades, fue consultado por las personas que asistieron al mall. “Personas que fueron con niños, que se pasearon por el mall, pusieron en riesgo a sus hijos y a otros (…) Lamentablemente quienes tenían la atribución de cerrar, no lo hicieron. Debería haber sido clausurado en el minuto uno. Lo otro que me llama la atención es el jefe de zona. ¿Cómo estamos en situación de catástrofe y no actúan frente a un riesgo de la vida del a gente?“, sostuvo.

Luego señaló que si bien las autoridades expresaron que habría un control de ingreso, permitiendo entrar de 50 personas, esto no fue así, ya que los consumidores ingresaban por los distintos accesos del mall.

Aquí puedes escuchar el fragmento: