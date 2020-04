Médico chileno residente en Nueva York, el epicentro del coronavirus: “Es una de las experiencias más duras de mi vida”

Una de las personas que ha vivido en la “Primera Línea” del combate del coronavirus en Nueva York, Estados Unidos, es el médico chileno Claudio Bravo, quien lleva semanas enfrentando al Covid-19 en el Hospital de Columbia en Norteamérica.

El especialista, conversó con el Rompecabezas de Agricultura y relató lo duro que ha sido enfrentar esta pandemia en el epicentro de la enfermedad en tierras estadounidense. Además, aseguró que no es viable que los políticos piensen en reactivar la economía con esta crisis sanitaria.

“Esta ha sido una de las experiencias más duras de mi vida. En un periodo de dos o tres semanas los hospitales en Nueva York colapsaron. Nosotros tuvimos que habilitar todas las áreas vacías para convertirlas en UCI. Todos los médicos nos convertimos en intensivistas”, dijo.

En esa línea, Bravo también habló de lo que es su día a día y cómo enfrenta esta pandemia. “Es algo que he pensado bastante, todos los días planifico como evitar contagiar a mi familia, pero no hay forma. Básicamente estoy tirando la moneda para arriba para saber si me contagio o no”.

“Hace dos semanas estuve con problemas respiratorios y tuve que hacer cuarentena. El test salió negativo, pero probablemente es un falso negativo. Pensé en irme de la casa para no contagiar a mi familia, pero no puedo. Me tuve que quedar en la casa y enfrentar la situación”, agregó.

Otra de las cosas que conversó Claudio Bravo con el Rompecabezas de Agricultura, fue sobre las medidas que pretende tomar el Presidente de la República, Sebastián Piñera para reactivar la economía del país.

“Yo soy médico y mi rol principal es salvar a la gente. Los políticos tienen una visión más aplica, pero en estos momentos el Presidente busca la mejor forma de activar la economía, pero el costo es alto y son las vidas humanas, este no es el momento de pensar en esto. La economía tiene que ser la herramienta para salvar vidas”, dijo.

Respecto a si la cuarentena progresiva funciona o sí hay que ocupar una cuarentena total, el médico cerró diciendo que” lo que hemos visto es que antes que se aplicara esto era que teníamos 5 a 10 personas en cuidados intensivos. Ahora con la aplicación de la cuarentena tenemos uno o dos diarios y las probabilidades de sobrevivir es más alto”.

“Creo que lo correcto creo que lo correcto es mantener el aislamiento social, creo que proteger la reactivación de la economía del país, porque hay que dar prioridad a la vida de los pacientes”, concluyó.