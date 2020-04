Ventiladores mecánicos: Comisión de RR.EE. recibió a embajador de China

El embajador de China en nuestro país, Xu Bu, expuso ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado con el fin de dar a conocer las medidas que se aplicaron en la República Popular China para enfrentar el Covid-19.

Asimismo, al ser consultado por los legisladores reiteró que desconoce detalles del compromiso del gobierno de su país de donación de ventiladores mecánicos a Chile. No obstante, sí confirmó que está al tanto de donaciones de empresas particulares que entregaron en total 60 ventiladores mecánicos no intrusivos.

El diplomático destacó además que su gobierno “tiene la voluntad de cooperar con Chile en todo lo que sea necesario y fortalecer las relaciones bilaterales”.

Xu Bu, quien participó de manera telemática en la sesión que fue convocada para conocer la experiencia de cooperación China sobre el Covid-19, fue consultado expresamente por este tema que ha generado polémica por los anuncios hechos por el Ejecutivo en esta materia.

El presidente de la Comisión de RR.EE, senador Juan Pablo Letelier, explicó que XuBu “nos entregó la información que él tiene, que es simplemente que hay una donación de 60 respiradores no invasivos de actores privados y no gubernamentales… no hay ninguna información, ningún compromiso público sobre entrega de ventiladores”.

Agregó que dada la intensa demanda de estos aparatos, recién en julio o agosto habría disponibilidad y en tal sentido valoró los contactos que ha habido entre autoridades de ambos países en las últimas semanas lo que permitiría generar las condiciones para acceder al material necesario.

En la misma línea, el senador Ricardo Lagos Weber -quien junto al senador Manuel José Ossandón consultaron por este tema- dijo que la información entregada por el diplomático fue categórica en el sentido de que la única donación de ventiladores mecánicos que conoce es la de privados, 60 en total, del tipo no invasivo, que entregaron dos empresas chinas.

En su opinión, es fundamental que los ministros de Salud o de Relaciones Exteriores, Jaime Mañalich o Teodoro Ribera, respectivamente, se pronuncien sobre esta materia para despejar las dudas.

En tanto, el senador Iván Moreira señaló que “no me cabe la menor duda que a través de medidas internas se le va a entregar ayuda a Chile por solidaridad, por amistad y las excelentes relaciones diplomáticas que tenemos con ese país… hay cosas que en diplomacia no se pueden reconocer y si China ha ayudado a Chile, obviamente van a ver otros países que van a requerir la misma ayuda y lamentablemente ningún país del mundo está en condiciones de ayudar a 200 países con los que tiene relaciones diplomáticas China“.

A su juicio, “no me cabe la menor duda que el gobierno de China a través de canales internos, que no necesariamente tiene que saberlos el embajador, está ayudando a Chile… no nos quedemos en esa polémica ficticia”.

Agencia UNO