Mario Aguilar criticó las palabras del ministro Mañalich sobre el regreso a clases: “Es la peor persona para la función que está desarrollando”

Mucha controversia y polémica causaron las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien sostuvo que la suspensión de clases a causa de la expansión del coronavirus “fue un grave error, que dejó a los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección”. Las palabras del secretario de Estado generaron la réplica de su par de Educación, Raúl Figueroa, quien dijo que este tipo de decisiones “se toman con todas las cartas sobre la mesa y escuchando a todos los actores”.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, conversó con La Mañana Interactiva de radio Agricultura y criticó de manera enérgica los dichos de la autoridad sanitaria. “Me parecen inauditas esas declaraciones, creo que fue clave la suspensión de clases. (Mañalich) ayer estaba en un nivel psicológico alterado para decir eso, tal vez es la presión que tiene porque los últimos días se ha mandado varios numeritos con comentarios insolentes”, sostuvo.

El lider del gremio prosiguió con sus cuestionamientos hacia el titular de Salud. “El señor es de una arrogancia y una prepotencia inadecuada para la responsabilidad que él tiene hoy día. Es la peor persona para la función que está desarrollando. ¿Cómo ahora no va a ser necesario la suspensión de clases si sigue al alza?“, manifestó.

Aguilar también se refirió a la posibilidad de volver a clases en un futuro próximo. “Es mucho más sensato pensar ya en un segundo semestre. Nos vamos a tener que preparar para hacer dos semestres en uno, aunque no sea la situación ideal. Nada puede ser normal en estas condiciones“, expresó.

“Entendemos que tenemos que volver en algún momento a las clases presenciales, pero cuando esté garantizado que no habrá un aumento de contagios. Nosotros no vamos a volver si no están las condiciones”, complementó.