Ministro Mañalich reconoce errores, pero asegura: “Este es el momento en que tengo que estar a cargo del Ministerio de Salud”

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció haber cometido errores durante la crisis sanitaria del Covid-19 en el país, pero aseguró que su rol, incluso comunicacional, está “incólume”.

En los últimos días, el secretario de Estado ha lanzado más de una declaración que ha causado polémica, tal como asegurar que cerrar los colegios “fue un grave error”. Esto fue desmentido por la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el ministro de Educación, quienes dijeron que la medida sí fue un aporte.

Consultado por si podría dar un paso al costado por sus rencillas comunicacionales, el ministro respondió: “Evidentemente, yo soy plenamente consciente de mis defectos y de las pocas virtudes que pueda tener, por lo que tengo absolutamente claro que este es el momento en que tengo que estar a cargo del Ministerio de Salud y hacer todo lo posible, lo que esté en el esfuerzo mío, y todo el equipo que me acompaña, que ha sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio”.

“Quiero asegurar que mi disposición y ánimo de servir y comunicar a nombre del Ministerio de Salud y del Gobierno todos estos temas relacionados a esta grave pandemia, a este gran riesgo sanitario centenario -que enfrenta no solo nuestro país, enfrenta el mundo- está absolutamente incólume“, aseguró.

Frente a las críticas de las que ha sido blanco, el ministro contestó que “lamento si hay personas que se han pasado a sentir ofendidas, pero lo que quiero reiterar es que efectivamente, y perdón que use mi formación en la escuela, es extraordinariamente complejo estar a cargo del Ministerio de Salud de Chile y de la salud de todos los chilenos. Es una tarea muy pesada sobre hombros muy débiles y, evidentemente, en esta dificultad yo, todos, cometemos errores y tenemos momentos virtuosos”.

“Pero creo que aquí no está en juicio si el cirujano que está haciendo la operación es en realidad un cirujano que es medio pesado, simpático. La pregunta crucial es si este cirujano, este médico, este ministro va a ser capaz de hacer la pega o no. Me parece que eso es lo fundamental que tiene que estar en la opinión pública”, concluyó.