“Él gestionó incluso la decisión de conectarme a ventilador mecánico”: Ministra Rubilar contó cómo Mañalich le salvó la vida

Este jueves en “El Rompecabezas” de Agricultura fue entrevistada la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, quien contó entre otras cosas su relación personal con el ministro de Salud Jaime Mañalich y cómo él le había “salvado la vida”.

“El año 2016 tuve una septicemia que es una infección a la sangre que daña varios órganos y puso en riesgo mi vida. No se podía encontrar cuál era la causa de esta septicemia mientras yo estuve hospitalizada y cuando me puse muy grave y me trasladaron a la UCI de la institución donde yo me estaba atendiendo, salió la noticia. Ahí debo reconocer que me ayudaron los medios de comunicación… salió la noticia y se enteró el entonces ya no ministro Mañalich, porque ya no estaba de ministro en 2016, y me fue a ver a la clínica”, comenzó diciendo.

“Él encontró la causa de mi grave enfermedad, él gestionó incluso la decisión de conectarme a ventilador mecánico, decidió trasladarme a otra institución y fue mi médico tratante y decidió que él siguiera tratándome en la otra institución. Eso significó que yo me recuperara y se salvara mi vida, es algo por lo que voy a estar agradecida por siempre al ministro Mañalich”, aseguró Rubilar.

“Tenemos una relación muy cercana desde que él asumió como ministro de Salud en el primer período, relación muy bonita. Le he dicho a algunos periodistas que tengo un claro conflicto de interés porque le tengo un aprecio infinito, es el padrino de mi hijo menor para que ustedes lo sepan”, confesó.

“Yo nunca voy a terminar de agradecer todo lo que hizo por mí ese año 2016, cuando parecía todo muy difícil, todo muy negro, él llegó como un ángel de la guarda a diagnosticarme, a trasladarme, a salvarme la vida. Por eso he dicho que si yo me volviera a enfermar hoy día que estamos enfrentando una pandemia, sobre todo si fuera grave y dependiera nuevamente mi vida, no duraría un minuto en atenderme donde estuviera el doctor Mañalich”, aseveró.

¿No duda en decir que el doctor Mañalich es el hombre idóneo para guiar al Gobierno en esta pandemia desde el Ministerio de Salud?

– Yo soy médico, soy salubrista, he sido parlamentaria de la Comisión de Salud y cuando no era titular iba también, participé mis 12 años de parlamentaria en esa comisión. Soy salubrista, es decir tengo la especialidad en Salud Pública, que es la especialidad junto con Epidemiología que hoy mueve esta pandemia; y muy objetivamente, independiente del cariño y el conflicto de interés que transparento porque creo que es importante hacerlo, el ministro Mañalich es el ministro mejor capacitado para enfrentar esta situación tan difícil, tan compleja, estamos hablando de la peor pandemia en los últimos 100 años. Él tiene una capacidad clínica y de gestión muy difícil de superar y una mente fría y pies de plomo que son vitales para enfrentar circunstancias tan difìciles. Sabemos que hay algunas crìticas, que siempre uno puede mejorar y tener habilidades más blandas que las complementa la doctora Daza, finalmente Mañalich es el mejor ministro para poder enfrentar esta pandemia y lo digo muy convencida. Sus capacidades hasta el momento (…) hemos ido pasando una a una las vallas y se nota la expertise, la experiencia, el temple, ha surtido efecto.