Embajador de Chile en China guarda ventiladores mecánicos donados por la CPC hasta en su casa: “Me siguen llegando todos los días”

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, detalló que han comprado 441 ventiladores mecánicos para donar al país en esta pandemia del Covid-19. ¿Dónde están? Algunos en la embajada de Chile en China, y otros en la misma casa del embajador Luis Schmidt, por falta de espacio.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el diplomático contó que esta gestión partió por una iniciativa propia cuando “yo me di cuenta que este problema en Chile iba a gatillar muy fuerte y me propuse como embajada empezar a llamar a una cantidad de amistades que tengo, no de ahora, sino que de mi primer periodo de embajador, y de empresas que conozco desde el año ’99, cuando vine por primera vez a estos lados”.

Después, este acto de solidaridad fue tomando más fuerza, pero como un acto empresarial privado. “Hoy día tenemos 130 ó 140 grandes empresas chinas que han colaborado con una gran cantidad de artículos médicos para enviar a Chile. En eso me llamó Juan Sutil que estaban en una campaña del empresariado para ayudar al Ministerio de Salud y a los chilenos para resolver, en parte, los que estaban afectados por el coronavirus”.

“Las donaciones que yo tenía en la embajada, primero me llenaron parte de la oficina, después me llenaron el salón de recepciones, después el comedor, después los pasillos. También tuve que empezar, parte de esas donaciones, (llevarlas) a mi casa y ahora con los ventiladores. Ahora tengo ventiladores en el living, en el comedor, en los dormitorios de mi casa y me siguen llegando todos los días“, relató.

“Nosotros esperamos que en los próximos días estemos mandando el primer avión de la Fuerza Aérea a Santiago para que lleve esos ventiladores”, dijo.

Este esfuerzo nada tiene que ver con el gobierno chino ni una donación de Estado. Menos con la polémica en que ha estado envuelto al ministro de Salud, Jaime Mañalich, sobre la supuesta donación de 500 ventiladores, quien nadie ha confirmado. “Nunca pedí mayor colaboración del gobierno chino ni del embajador Xu Bu, porque el está muy lejos de donde estoy. Esto lo he hecho con mis amistades, con las empresas amigas mías, con las empresas que tienen algunas relaciones con Chile“, afirmó.

Con respecto a la donación que sí hizo China a Chile, a través de la embajada, que fueron de artículos médicos como mascarillas, Schmidt dijo que le llamó la atención el acto. “Normalmente uno debería saber o tener antecedentes de que se están realizando, pero bueno, la embajada china es autónoma y puede dictaminar o llevar donaciones que yo desconozco“, dijo.

“Cuando existen este tipo de donaciones importantes, la cancillería china me informa de hechos que van a ocurrir, pero en este caso no consideraron que era una donación muy importante o fue una gestión personal del embajador Xu Bu. No lo sé, pero yo no he sabido de donaciones de estado a estado“, añadió.