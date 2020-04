Ministro de Educación asegura que niños “no corren mayor riesgo en términos vitales” por el Covid-19

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmó que los niños no son un factor de extremo riesgo del coronavirus Covid-19, por lo que, cuando vuelvan a clases, los padres no debiesen tener mayor preocupación si es que se toman las medidas sanitarias adecuadas.

La autoridad dio esta declaraciones durante una sesión especial de la comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde dijo que aún todavía no hay una fecha exacta para el regreso a clases, luego que se suspendieran el 16 de marzo y que, tras vacaciones de invierno, no se vuelva el 27 de abril, como se señaló en un primer momento.

“El coronavirus afecta en mucho menor medida a los niños y jóvenes. Se contagian es cierto, pero tienen una tasa de incidencia mucho menor y los que se contagian no corren mayor riesgo en términos vitales“, explicó el ministro.

“Eso es muy importante, porque a veces me escriben papás, mamás, que sienten que volver a clases, cuando sea el momento, significa poner en extremo riesgo a sus hijos y sabemos que eso no es así. Los niños no son un factor de riesgo en esta pandemia, se contagian obviamente, por eso hay que tomar medidas para que no se contagien“, añadió.