Ministro Mañalich tras reunión con la OMS: “De cada 100 personas, 75 no sabe que tuvo coronavirus”

Durante la jornada de este jueves, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la reunión que mantuvo en la mañana con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde detalló las medidas que se han tomado en Chile para prevenir y combatir la propagación del coronavirus.

En este contexto, el secretario de Estado explicó que “hay un interés muy enorme por entender mejor este brote epidémico”.

“Dentro de esto, hay una pregunta crucial respecto al número de personas que cursan una infección por coronavirus sin presentar ningún síntoma, asintomático, y esto quiere decir que no necesita medicación, no está en cuidados médicos y no se hospitaliza”, continuó señalando el ministro de Salud.

De esta manera, explicó que en la estimación de la reunión con la OMS, “se señala que los números están convergiendo alrededor de un 75%. Esto quiere decir que de cada 100 personas que tienen una infección por coronavirus, el 75 de ellas no sabe, no tuvo síntomas, no tiene alguna noticia de que alguna vez cursó esta enfermedad“.

Pero lo más relevante, según informó Mañalich, es que “estas personas quedan inmunes para adquirir esta infección en varios meses“, aunque sostuvo que “no podemos extenderlo a años porque todavía falta información”.

Carnet Covid-19

Uno de los temas más relevantes que se abordó en la reunión con la Organización Mundial de la Salud, fue la entrega del denominado “Carnet Covid-19″, para las personas que tuvieron la enfermedad y que cumplieron con su debida cuarentena de 14 hasta 28 días.

Sobre esto, el jefe de la cartera de Salud manifestó que el Carnet Covid-19 se les entrega a las personas que “tuvieron un PCR positivo y tuvieron la infección, y han cumplido la cuarentena de 14 hasta 28 días y que por lo tanto tienen una muy baja probabilidad de enfermar a otros o enfermarse ellos de nuevo, al menos en los próximos 3 meses”.

En esta misma línea, la autoridad de Salud sostuvo que “este tema está muy candente” entre los representantes de la OMS, puesto que “a las autoridades ahí representadas no les gusta el nombre que le han dado algunos países como ‘Carnet Covid’, como lo hemos llamado nosotros, que también ha sido llamado como ‘Pasaporte de Inmunidad’, porque estiman que hacer una extrapolación a que la inmunidad es suficiente no les parece adecuado”.

Según el ministro Mañalich, “les parece mucho más adecuado certificar que las personas cumplieron el aislamiento, están ya de alta de la enfermedad, asimilando más el concepto ‘Carnet de Alta"”, explicó.