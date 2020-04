Ministro Walker hizo un llamado a la calma: “No hay razón para acaparar alimentos porque estamos bien abastecidos”

Durante este miércoles, bajo su condición de presidente del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), el ministro de Agricultura, Antonio Walker, lideró una inédita reunión con 35 países de América para coordinar acciones con la finalidad de enfrentar los efectos del coronavirus. La cita fue con videoconferencia y se detallaron las políticas y acciones a realizar, donde se declararon los stocks de alimentos y la situación del comercio internacional.

En conversación con La Mañana Interactiva de radio Agricultura, el secretario de Estado explicó los motivos de la junta con las demás autoridades y los propósitos de esta. “La idea de esto fue coordinarnos para una cooperación y ver la seguridad alimentaria de América. Es para ver cómo vamos a enfrentar esta pandemia y el abastecimiento para América; es bien inédita dada la participación de tantos países. Tenemos que ver cómo vamos a negociar todas las barreras sanitarias y económicas. En Chile somos uno de los mayores exportadores de alimentos“, sostuvo.

El titular de la cartera, sobre la misma, hizo un llamado a la calma y desmintió un posible desabastecimiento dada la emergencia sanitaria que vive el planeta. “Enfrentamos la sequía más grande de Chile, hubo gente que lo perdió todo porque no le llegó agua a sus predios. También tenemos 1.100.000 personas del sector rural que no tiene agua potable y así y todo, tenemos una agricultura muy resiliente. La producción bajó un 6% a pesar de esta terrible sequía y de acuerdo al catastro hecho por la Odepa, estamos bien abastecidos. No hay razón para acaparar alimentos porque estamos bien abastecidos apra el invierno, para enfrentar el Covid-19 y ahora están partiendo las cosechas de invierno“, expresó.

Walker también destacó el movimiento de las ferias libres y la importancia de estas en medio de la pandemia, como también recomendó las medidas sanitarias correspondientes. “Hasta hace dos días no habíamos detectado ningún caso de contagio de las 1.150 ferias libres en Chile. El movimiento en las ferias es muy potente, tenemos 113 mil locatarios. Tenemos que cumplir los protocolos que es proteger la salud de las personas y en segundo lugar, que el campo no pare, del campo a la mesa y que esta cadena alimentaria no se imterrumpa. No es justo que en momentos tan difíciles para el momento económico familiar se preste para el acaparamiento o la especulación de precios”, cerró.