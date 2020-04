Presidenta de la Asociación de Marcas Retail ante posible reapertura de centros comerciales: “Este no es el momento indicado”

En una nueva edición de “Rompecabezas” de Radio Agricultura se trató la intención de reabrir los centros comerciales en medio de la pandemia del coronavirus Covid-19 que experimentamos.

Paula Valverde, Presidenta de la Asociación de Marcas de Retail, fue contactada por el espacio, entregando su visión de esta medida.

En este sentido se refirió a la intención de Joaquín Lavin, alcalde de la comuna de Las Condes, de abrir un mall del sector, posiblemente el Apumanque.

“Encontramos que es una buena idea hacer el piloto. Pero no creemos que sea el momento ni el minuto para llamar a los trabajadores a que vuelvan a las labores. Pero si vamos a conversar con el alcalde para entender las motivaciones”, partió comentando Valverde.

Luego agregó: “En algo deben estar pensando para creer que el Apumanque es el indicado (…) La verdad es que me parece que los protocolos no están bien internalizados para que los operadores más que nada puedan cumplirlos en los locales. No sacamos nada con que los protocolos se cumplan en los pasillos de un mall y una vez que se cruza el umbral en una tienda, ya deje de estar seguro. Por el momento los operadores no tenemos esa certeza”.

Tras esto expresó que pasando la primera semana mayo podría ser un buen momento “para hacer pruebas. Yo creo que la idea del alcalde Lavín no es mala, pero creo que este no es el momento indicado. Los protocolos están demasiado nuevos y hay que bajarlos a cada uno de los locales”.

En el mismo contexto narró que algunas tiendas de centros comerciales están complicados debido al cierre, en términos monetarios. No obstante “dar un paso en falso sería peor para la situación que hacerlo con cautela. El problema que hoy tenemos podría ser mayor si hacemos las cosas de manera incorrecta. Quizá podríamos estar más tiempo después cerrados si no generamos esta apertura de manera progresiva y correcta“.

Finalmente repasó la idea de que son procesos “que no debemos apurar, porque sino podríamos estar en peores problemas producto de una mala aplicación de protocolos, generando una ola de contagio innecesaria”.

Aquí puedes escuchar el fragmento: