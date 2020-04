Alcaldesa de Antofagasta tras alza de Covid-19 en la región: “Aún hay gente que tiene mucha incertidumbre”

En una nueva edición de “Rompecabezas” de Radio Agricultura, se estableció una entrevista con Karen Rojo, Alcaldesa de Antofagasta, con el fin de explicar el aumento que ha tenido el coronavirus Covid-19 en la zona durante los últimos días, situación que ha dejado a 2 bebes conectados a ventilador mecánico por este enfermedad.

“Los últimos días hemos tenido peak bastante grandes (…) No hay nadie que esté libre de este virus“, partió comentando la alcaldesa respecto a los 366 casos que se registran en la región.

Tras ser consultada por el aumento en la zona, Rojo explicó que “esto viene de atrás, nadie pensaba que este virus llegaría al país. Y nos llegó. Y aún hay gente que tiene mucha incertidumbre“, partió explicando.

En la misma linea expresó que hay relajo en la población, ya que solo cuentan con un toque de queda que inicia a las 22 horas, haciendo hincapié en que las autoridades deberían extremar las medidas.

Respecto a los bebés que sufren de Covid-19, luego de que los síntomas que tenían correspondían al del virus. Si bien aún no hay una información oficial, “todo apunta a que fue un factor externo“, detalló la jefa comunal.

Finalmente realizó un fuerte llamado a las autoridades, asegurando que alcaldes de comunas más pequeñas no la están pasando nada bien debido a los bajos recursos que tienen: “Si el Gobierno no nos apoya, ¿quién nos va ayudar? Entonces yo pido, ayuda en la parte social y también en la económica (…) No puede ser que se olviden de las regiones”.

Aquí puedes escuchar el fragmento: