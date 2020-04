Ministro Mañalich califica como un “mal entendido” el impedimento de viaje a Rapa Nui a cuatro pasajeros

Cuatro pasajeros que iban abordar un avión en el Aeropuerto de Santiago con rumbo a Rapa Nui fueron derivados a a los hospitales de la FACh y el San Juan de Dios por, supuestamente, por haber dados positivo por coronavirus en un test rápido.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que todo esto se trató de un “mal entendido completo”. “Después de completar la cuarentena de más de 14 días, un grupo de ciudadanos de isla de pascua, de origen pascuense, van a retornar hoy a cuarentena obligatoria en Isla de Pascua, como fue el compromiso que tomamos cuando decretamos cuarentena”, comenzó explicando el secretario de Estado.

Estas cuatro personas retornaban a su hogar, pero “apareció alguien de la nada y en la fila de espera empezó a hacer exámenes rápidos, inmunoglobulina G y M. No sabemos la marca, no sabemos quién los hizo, no sabemos qué protestad tenía para hacerlo y se produce un resultado paradójico, que es precisamente que lo isleños que están inmunes contra el coronavirus, porque tienen un IGG positivo, o sea que tuvieron la enfermedad, ya se mejoraron y no van a contagiar a nadie”.

“No puede haber que cada uno haga lo se le ocurra, porque significa un peligro, hay que ceñirse a los protocolos que ha diseñado la autoridad sanitaria, muy bien asesorada”, lamentó Mañalich.